Больше половины российских работодателей заявили, что у них есть «бесполезные» сотрудники

По словам работодателей, в их компании есть бесполезные сотрудники - так заявило 53% опрошенных. Ну а 14% сказали, что таких лодырей у них много. Ну а треть этих работодателей призналась, что с «бесполезными» работниками ничего делать не собирается.

«Бесплезные» - на взгляд руководителей, это: те, кто не выполняет функционал в полном объёме, его навыки не соответствуют должности. Или тот, кто болтается целый день без толку, делает по минимуму и только мешает работать другим.