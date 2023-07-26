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Больше половины российских работодателей заявили, что у них есть «бесполезные» сотрудники

Больше половины российских работодателей заявили, что у них есть «бесполезные» сотрудники

Автор:
26 июля 2023 17:13
Сообщество : Факты
Метки: Работодатели   опрос   работники   руководители   сотрудники   социологи   
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И треть из опрошенных руководителей призналась, что ничего не собирается с ними делать.

Социологи решили провести опрос по поводу занятости и сотрудников. Беседовали с руководителями - на платформе «Работа.ру». И те рассказали им о нелёгких буднях и управлении коллективом.

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По словам работодателей, в их компании есть бесполезные сотрудники - так заявило 53% опрошенных. Ну а 14% сказали, что таких лодырей у них много. Ну а треть этих работодателей призналась, что с «бесполезными» работниками ничего делать не собирается.

«Бесплезные» - на взгляд руководителей, это: те, кто не выполняет функционал в полном объёме, его навыки не соответствуют должности. Или тот, кто болтается целый день без толку, делает по минимуму и только мешает работать другим.

А причины «ничегонеделания» просты: эту «бесполезность» нельзя доказать, сотрудник долго работает в коллективе или у него хорошие связи с высшим руководством.

Из всех руководителей, только четверть подумывает об увольнении «бесполезных». Ещё меньше тех, кто понижает сотрудника в должности или лишает премии. Остальные предпочитают провести профилактическую беседу или вообще остаться в стороне.

В опросе поучаствовали 310 представителей российских компаний — руководители, кадровики и директора по персоналу.

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Метки: Работодатели   опрос   работники   руководители   сотрудники   социологи   
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6  комментариев
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13k
GROMOZEKA 47 минут назад
Пффффф!
Я сразу могу сказать, что 40% управленческого аппарата моей компании можно смело упразднить, без ущерба для бизнеса.
Абсолютно бесполезные говорящие головы
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6k
Старичок 48 минут назад
и бОльшая часть бесполезных сотрудников это родня, друзья и дети друзей руководителя. как от них избавишься?
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34k
Андрей Иванов 51 минуту назад
1. Большинство не "не работает", а "простаивает". Если начальник не сумел организовать работу так, что у каждого сотрудника всегда есть задание и материалы, то это - простой.
2. Естественно, всё это при при адекватной зарплате
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6k
ekarataev Час назад
Встречаются два директора, один другому:
- У тебя сколько человек в офисе работает?
- Примерно половина.
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401
thrashbox Час назад
Было бы неплохо провести среди подчиненных опрошенных начальников на предмет их, этих начальников, полезности для работы.
Ради репрезентативности и качественной обратной связи.
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