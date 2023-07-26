Больше половины российских работодателей заявили, что у них есть «бесполезные» сотрудники

И треть из опрошенных руководителей призналась, что ничего не собирается с ними делать.
Социологи решили провести опрос по поводу занятости и сотрудников. Беседовали с руководителями - на платформе «Работа.ру». И те рассказали им о нелёгких буднях и управлении коллективом.
По словам работодателей, в их компании есть бесполезные сотрудники - так заявило 53% опрошенных. Ну а 14% сказали, что таких лодырей у них много. Ну а треть этих работодателей призналась, что с «бесполезными» работниками ничего делать не собирается.
«Бесплезные» - на взгляд руководителей, это: те, кто не выполняет функционал в полном объёме, его навыки не соответствуют должности. Или тот, кто болтается целый день без толку, делает по минимуму и только мешает работать другим.
А причины «ничегонеделания» просты: эту «бесполезность» нельзя доказать, сотрудник долго работает в коллективе или у него хорошие связи с высшим руководством.
Из всех руководителей, только четверть подумывает об увольнении «бесполезных». Ещё меньше тех, кто понижает сотрудника в должности или лишает премии. Остальные предпочитают провести профилактическую беседу или вообще остаться в стороне.
В опросе поучаствовали 310 представителей российских компаний — руководители, кадровики и директора по персоналу.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Я сразу могу сказать, что 40% управленческого аппарата моей компании можно смело упразднить, без ущерба для бизнеса.
Абсолютно бесполезные говорящие головы
2. Естественно, всё это при при адекватной зарплате
- У тебя сколько человек в офисе работает?
- Примерно половина.
Ради репрезентативности и качественной обратной связи.