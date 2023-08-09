Сахалинские волонтеры освободили от пластиковых отходов и сетей 151 морского котика

Завершилась экспедиция на остров Тюлений, проводимая Клубом «Бумеранг» и группой помощи морским животным «Друзья Океана». Целью экспедиции было оказание помощи северным морским котикам, запутанным в пластиковом мусоре.
В ходе проведения спасательных работ за сезон 2023 года волонтёрами было освобождено от пластиковых отходов 151 животное.
Каждый год по окончанию репродуктивного сезона тюленей, группа учёных, ветеринаров, волонтёров отправляются на остров для проведения спасательных работ по освобождению тюленей от пластиковых отходов, оказавшихся в море по вине человека. Напомним, что это наша четвертая экспедиция на остров Тюлений с подобной миссией. За четыре года работы на острове освобождено более 350 тюленей.
В молодом возрасте тюлени, играясь одевают на шею остатки сетей, упаковочные пластиковые ленты и любой другой закольцованный мусор. Со временем животное растет, а кольцо начинает медленно и мучительно перерезать зверю шею и в последствии убивает его. По диаметру кольца, которое спасатели снимали с шеи некоторых животных можно было понять, что зверь обзавёлся удавкой, когда ещё был щенком.
В этом году волонтёры столкнулись с последней стадией такой травмы. На берег вышло животное 4−5 лет, у которого тонкой веревкой диаметром 2 мм была практически полностью отрезана голова, перерезана артерия и трахея. Такому животному помочь уже невозможно.
В экспедиции волонтёры старались помочь наибольшему количеству страдающих животных, при этом не вызывая сильного беспокойства на лежбище. На небольшом острове работа велась только на ограниченных участках лежбища, так же чередовались дни работы на разных участках для снижения стресса у животных. Работа на лежбище достаточно сложная физически, морально и организационно.
Работая в режиме постоянной спасательной операции, приходится контролировать безопасность людей и зверей, минимизировать стресс на животных и документировать все действия. Вся команда волонтёров-спасателей не первый год работает на острове и успешно выдержала все тяготы такой работы.
Результатом интенсивной работы, которая начиналась ранним утром и продолжалась до сумерек, стала новая жизнь 151 тюленя.
Спасать животных не просто, но наиболее сложная задача — это донести до самого широкого круга людей, что природе необходимо ответственное
поведение человека. Каждый день, глядя на страдания животных, мы задаем себе вопрос: «как сделать, чтобы этого смертоносного мусора в океане не было совсем?!»
Мы хотим достучаться до сердец людей и взываем перестать убивать нашу планету и всех, кто на ней живет. Это напоминает бой с «ветряными мельницами»: борясь за жизнь каждого животного, мы выигрываем и проигрываем этот «бой» одновременно — животных мы спасаем, но мусора в океане меньше не становится. Звери возвращаются в море, полное ловушек.
Сейчас на маленьком острове Тюленьем, живут своей жизнью тысячи тюленей — учёные считают, что на острове обитает около 130 тысяч морских котиков. Около 2 тысяч этих животных прямо сейчас медленно умирают от следов человеческой беспечности.
И только все вместе мы сможем остановить этот бесконечный смертоносный поток мусора в океан.
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