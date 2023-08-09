Сахалинские волонтеры освободили от пластиковых отходов и сетей 151 морского котика

Мы хотим достучаться до сердец людей и взываем перестать убивать нашу планету и всех, кто на ней живет. Это напоминает бой с «ветряными мельницами»: борясь за жизнь каждого животного, мы выигрываем и проигрываем этот «бой» одновременно — животных мы спасаем, но мусора в океане меньше не становится. Звери возвращаются в море, полное ловушек.

Сейчас на маленьком острове Тюленьем, живут своей жизнью тысячи тюленей — учёные считают, что на острове обитает около 130 тысяч морских котиков. Около 2 тысяч этих животных прямо сейчас медленно умирают от следов человеческой беспечности.

И только все вместе мы сможем остановить этот бесконечный смертоносный поток мусора в океан.