NASA потребовалась помощь России из-за потери связи с ЦУП в Хьюстоне

В течение следующих 20 минут, пока специалисты NASA устраняли проблему в Хьюстоне, переподключаясь на резервные мощности, взаимодействие с МКС осуществлялось через российские средства связи. По словам Джоэля Монталбано, проблемы со связью никак не сказались на станции и экипаже. Он также заверил, что в ближайшее время специалисты разберутся с причинами потери связи, после чего ЦУП продолжит работу в штатном режиме.