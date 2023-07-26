FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 779 постов • 290 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
NASA потребовалась помощь России из-за потери связи с ЦУП в Хьюстоне

NASA потребовалась помощь России из-за потери связи с ЦУП в Хьюстоне

Автор:
26 июля 2023 12:20
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Россия   Хьюстон   мкс   помощь   потеря связи   
1504
2

Говорят, пропало электричество.

Сотрудникам NASA пришлось обращаться за помощью к российским коллегам из-за технических проблем в Центре управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне. Вчера днём там произошли неполадки с электропитанием и была потеряна связь с Международной космической станцией. Об этом рассказал на вчерашнем брифинге руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано.


У нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле.

В течение следующих 20 минут, пока специалисты NASA устраняли проблему в Хьюстоне, переподключаясь на резервные мощности, взаимодействие с МКС осуществлялось через российские средства связи. По словам Джоэля Монталбано, проблемы со связью никак не сказались на станции и экипаже. Он также заверил, что в ближайшее время специалисты разберутся с причинами потери связи, после чего ЦУП продолжит работу в штатном режиме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: NASA   Россия   Хьюстон   мкс   помощь   потеря связи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский Час назад
В космосе всегда были взаимодействия, даже в самые сложные периоды между СССР и США. Жаль, что теперь уже нет совместных программ. Каждый сам за себя. Хотя даже Индия уже к Луне приблизилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Максим Т. 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 9 минут назад
Секретный агент "Чубайс" доложил в Центр: Диверсия в Хьюстоне удалась. Жду дальнейших указаний
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz Час назад
"МКС, это Хьюстон. У нас проблемы..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
БамбарбияКиргуду Час назад
То посрать им дай,то дырку просверлят,теперь со связью проблемы.Они сами на что то способны,пиндосы сраные.И почему Россия не отделилась до сих пор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
опять\25..Россия \ДОЛЖНА\..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162481



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#Прикол#ДТП#история#фильм#красота#США#находка
#животные#машина#в мире#Юмор#кино#Автовсячина#забавно#Китай#истории#опасность
#автомобили#люди#интересное#аварии#авто аварии#Россия#факты#СССР#подборка#знаменитости
Самарский полицейский стал героем интернета Самарский полицейский стал героем интернета Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться