NASA потребовалась помощь России из-за потери связи с ЦУП в Хьюстоне

Говорят, пропало электричество.
Сотрудникам NASA пришлось обращаться за помощью к российским коллегам из-за технических проблем в Центре управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне. Вчера днём там произошли неполадки с электропитанием и была потеряна связь с Международной космической станцией. Об этом рассказал на вчерашнем брифинге руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано.
У нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле.
В течение следующих 20 минут, пока специалисты NASA устраняли проблему в Хьюстоне, переподключаясь на резервные мощности, взаимодействие с МКС осуществлялось через российские средства связи. По словам Джоэля Монталбано, проблемы со связью никак не сказались на станции и экипаже. Он также заверил, что в ближайшее время специалисты разберутся с причинами потери связи, после чего ЦУП продолжит работу в штатном режиме.
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Нет, если не знакомы с историей освоения космоса, почитайте. Сотрудничество было всегда. И это очень верно, слишком затратный и трудоемкий это процесс. Да и куда важнее многих пустых амбиций.
Поговорка хорошая, но дураков много. И все вверху.
Дерьмо - субстанция, которая всегда "на плаву ".