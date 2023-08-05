NASA отправит космический корабль к астероиду стоимостью 10 квинтиллионов долларов

Астероид "(16) Психея" был открыт ещё в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. И только недавно учёные осознали насколько ценным (как в экономическом, так и в научном планах) может быть этот космический объект.





Наблюдения за астероидом позволили сделать вывод, что космический объект является остатком ядра несформировавшейся планеты (или разрушенной столкновением с другим объектом) времён формирования Солнечной системы, и он полностью состоит из железа, никеля и золота.





Учёные ранее отмечали, что стоимость астероида оценивается космическими числами — не менее 10 квинтиллионов долларов.



