NASA отправит космический корабль к астероиду стоимостью 10 квинтиллионов долларов

Небесное тело полностью состоит из золота, никеля и железа.
Инженеры NASA перешли к финальной подготовке космического корабля к отправке к главной жемчужине Солнечной системы — астероиду "(16) Психея". Запуск аппарата Psyche с помощью сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy состоится 5 октября нынешнего года.
Астероид расположен в четырёх миллиардах километров от Земли. По расчётам учёных, аппарат доберётся до космического объекта не ранее, чем через 6 лет. "Психея" вращается вокруг пояса астероидов (область между орбитами Марса и Юпитера) и имеет диаметр примерно 279 километров. При этом занимает примерно 1% массы всех объектов в поясе астероидов.
Астероид "(16) Психея" был открыт ещё в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. И только недавно учёные осознали насколько ценным (как в экономическом, так и в научном планах) может быть этот космический объект.
Наблюдения за астероидом позволили сделать вывод, что космический объект является остатком ядра несформировавшейся планеты (или разрушенной столкновением с другим объектом) времён формирования Солнечной системы, и он полностью состоит из железа, никеля и золота.
Учёные ранее отмечали, что стоимость астероида оценивается космическими числами — не менее 10 квинтиллионов долларов.
Если бы мы могли получить в свои руки такой огромный кусок космоса, он стоил бы больше, чем совокупная мировая экономика, примерно в 10 квинтиллионов долларов
Но для учёных главная ценность астероида состоит в том, что исследователи наконец-то смогут посмотреть, как примерно выглядит ядро нашей планеты и изучить его форму, структуру и свойства. На Земле с существующими технологиями этого сделать нельзя — земное ядро изучают при помощи сейсморазведки. И учёные говорят, что это примерно тоже самое, что пытаться реконструировать погребённое под обломками животное только с помощью рентгеновских лучей.
Разумеется, о распиле или транспортировке астероида поближе к Земле речи пока не идёт. Но провести исследования и застолбить за собой один из самых ценных космических объектов Солнечной системы на будущее, возможно, у НАСА получится. Если аппарат, конечно, долетит. Беспилотную миссию к астероиду планировали отправить ещё в 2022 году, но из-за технических проблем она не состоялась.
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Они астероид обнесут еще до приземления
"Запуск аппарата Psyche с помощью сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy..."
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Небесное тело полностью состоит из золота, никеля и железа.
только дегенарат с либерально-рыночным мышлением может такое написать, который сам себе и противоречит.
Если бы этот камешек оказался на Земле, то его бы цена была бы очень низкой, т.к. с мифическим "законом" "спроса и предложения", это количество металла "уронила" бы стоимсть того же золота, которого стало более чем дох...я, вдруг!
Экономика оценивается не количеством золота, а количеством энергетики, сельским хозяйством, специалистами.
И только дегенераты с протухшей черепной железой измеряют что-то в деньгах.
Это камень стоит чуть менее чем них...я.
Человечество не может его оценивать.
В смысле "застолбить"?
Есть какие то не слишком нарушенные США международные договорённости?
Застолбить они пока ещё могут по праву сильного (пока ещё могут), но едва ли ко дню промышленной разработки объекта это их право сохранится.
Кто там через 12 лет ответит, что астероид не из золота и т.п., а просто кусок камня (сарказм)