17 актеров, которые поразительно похоже сыграли известных людей

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Хороший актёр способен сыграть кого угодно. Но достаточно сложно изобразить реальную фигуру, которую знает почти каждый человек в мире. Продюсерам может потребоваться море усилий, чтобы найти актера, который смог бы погрузиться в историю известного человека и поразить всех своим талантом. И когда эти актеры встречаются с профессиональными гримёрами, то в результате получается шедевр. В этом посте в увидите поразительные перевоплощения.
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кроме Кидман, там ну процентов на 80 сходство
Ульянов в роли Жукова.
Лавров в роли Ленина.