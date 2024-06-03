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17 актеров, которые поразительно похоже сыграли известных людей

17 актеров, которые поразительно похоже сыграли известных людей

Автор:
03 июня 2024 22:10
Сообщество : Кино
Метки: Похоже   Сыграли   актёры   гримёры   известные   люди   
2686
18

Хороший актёр способен сыграть кого угодно. Но достаточно сложно изобразить реальную фигуру, которую знает почти каждый человек в мире. Продюсерам может потребоваться море усилий, чтобы найти актера, который смог бы погрузиться в историю известного человека и поразить всех своим талантом. И когда эти актеры встречаются с профессиональными гримёрами, то в результате получается шедевр. В этом посте в увидите поразительные перевоплощения.

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Метки: Похоже   Сыграли   актёры   гримёры   известные   люди   
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6  комментариев
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8k
serega57_ 2 часа назад
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7k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
Марго клёвая...
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7k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
Бля, я думал там сама Уитни и снималась...
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346
Голован Щекн 2 часа назад
может я чего то не понимаю или не так вижу, но практически все крайне не похожи с оригиналами, те же прически и шмотки, все
кроме Кидман, там ну процентов на 80 сходство
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Задолбали тащить всякую хрень с пиндосских сайтов.
Ульянов в роли Жукова.
Лавров в роли Ленина.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1888 постов (1832 в горячем)

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