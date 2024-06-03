17 актеров, которые поразительно похоже сыграли известных людей

Хороший актёр способен сыграть кого угодно. Но достаточно сложно изобразить реальную фигуру, которую знает почти каждый человек в мире. Продюсерам может потребоваться море усилий, чтобы найти актера, который смог бы погрузиться в историю известного человека и поразить всех своим талантом. И когда эти актеры встречаются с профессиональными гримёрами, то в результате получается шедевр. В этом посте в увидите поразительные перевоплощения.