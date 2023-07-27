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В Самаре сотрудники ДПС попались на взятке

В Самаре сотрудники ДПС попались на взятке

Автор:
27 июля 2023 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ДПС   МВД   СК   Самара   взятка   нарушитель   пачка сигарет   
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Способ получения мзды достаточно хитроумный, прохожие вряд ли бы что-нибудь заподозрили, но нашёлся бдительный гражданин, который записал весь процесс на камеру. Впрочем, есть мнение, что автоинспектор просто стрельнул сигаретку у водителя. Давайте верить в лучшее!

На днях в Сети появился скандальный ролик из Самары, на кадрах которого, возможно, запечатлён процесс передачи взятки сотрудникам автоинспекции. Сообщается, что наряд ДПС остановил нарушителя на чёрном "Лексусе", но протокол на него выписывать не стали, а решили договориться.


Весь процесс запечатлел очевидец из окна своей квартиры на улице Молодёжной. На кадрах видно, как к стоящим рядом со служебной машиной сотрудникам ДПС приближается мужчина (по словам автора видео, он пришёл со стороны Сбербанка). Правоохранители с ним несколько секунд о чём-то беседуют, а затем мужчина передаёт одному из гаишников пачку сигарет. Внутри, как утверждается, находились деньги. Автоинспектор их забирает, кладёт в карман и возвращает пустую пачку владельцу. Затем сотрудники садятся в служебное авто, мужчина в рядом стоявший "Лексус", после чего разъезжаются.

В ролике не видно, действительно ли в пачке сигарет были деньги. Однако Телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что внутри находилась взятка в размере 5 тысяч рублей. Также канал называет имена и звания героев видео. Это 22-летний сержант Роман Борисов и 39-летний старший лейтенант Алексей Моисеев.

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Несмотря на то, что видео появилось в Сети 24 июля, а сам инцидент произошёл двумя неделями ранее, официальных данных от самарского главка МВД пока нет. В пресс-службе ведомства сообщили, что полиция проводит проверку.


Начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку. Если вина сотрудников будет доказана, их уволят со службы по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.


Если верить изданию "Волга Ньюс", то разбираться в деле будет Следственный комитет. По данным газеты, материалы уже переданы в СК.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   МВД   СК   Самара   взятка   нарушитель   пачка сигарет   
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12  комментариев
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Никогда такого не было и на тебе.
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2k
Максим 7 минут назад
Вроде бы давно сержантов из ДПС убрали,дали всем офицерские звания.
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Это вам не больного ребёнка по пробке в больницу везти, тут профессионализм нужен...

Надеюсь, следствие разберётся.
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2k
Руслан 55 минут назад
Уволить то понятно. А возбуждения уголовного дела за получение взятки не будет что ли?
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16k
Элитный тигр 57 минут назад
5000????? Взятка для гайцов??????? От водителя Лексуса?????????? Мля да не смешите меня. Реально ну вот не поверю, чтобы из-за пяти тысяч так палиться. Да и какой штраф может быть, чтобы Лексус за пятерку откупился???
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155
wgw Час назад
Ну по видео им даже стыдно, стрелять сигаретку при исполнении особенно тому, у которого то руки чешутся, то шея. Теперь будет чесать ж..у
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1k
Максим Макашев Час назад
Да здравствуют наши смелые, доблестно-отважные гаёныши! Слава ДПС!
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Не может быть
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