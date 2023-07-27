В Самаре сотрудники ДПС попались на взятке

Способ получения мзды достаточно хитроумный, прохожие вряд ли бы что-нибудь заподозрили, но нашёлся бдительный гражданин, который записал весь процесс на камеру. Впрочем, есть мнение, что автоинспектор просто стрельнул сигаретку у водителя. Давайте верить в лучшее!
На днях в Сети появился скандальный ролик из Самары, на кадрах которого, возможно, запечатлён процесс передачи взятки сотрудникам автоинспекции. Сообщается, что наряд ДПС остановил нарушителя на чёрном "Лексусе", но протокол на него выписывать не стали, а решили договориться.
Весь процесс запечатлел очевидец из окна своей квартиры на улице Молодёжной. На кадрах видно, как к стоящим рядом со служебной машиной сотрудникам ДПС приближается мужчина (по словам автора видео, он пришёл со стороны Сбербанка). Правоохранители с ним несколько секунд о чём-то беседуют, а затем мужчина передаёт одному из гаишников пачку сигарет. Внутри, как утверждается, находились деньги. Автоинспектор их забирает, кладёт в карман и возвращает пустую пачку владельцу. Затем сотрудники садятся в служебное авто, мужчина в рядом стоявший "Лексус", после чего разъезжаются.
В ролике не видно, действительно ли в пачке сигарет были деньги. Однако Телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что внутри находилась взятка в размере 5 тысяч рублей. Также канал называет имена и звания героев видео. Это 22-летний сержант Роман Борисов и 39-летний старший лейтенант Алексей Моисеев.
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Несмотря на то, что видео появилось в Сети 24 июля, а сам инцидент произошёл двумя неделями ранее, официальных данных от самарского главка МВД пока нет. В пресс-службе ведомства сообщили, что полиция проводит проверку.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку. Если вина сотрудников будет доказана, их уволят со службы по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Если верить изданию "Волга Ньюс", то разбираться в деле будет Следственный комитет. По данным газеты, материалы уже переданы в СК.
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Надеюсь, следствие разберётся.