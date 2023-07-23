Медвежья драка: два огромных хищника дерутся на заднем дворе Флориды

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Медвежье семейство проникло на территорию частного владения и принялось за поиски съестных припасов. Но косолапый конкурент застал врасплох медведицу, распугав её детёнышей.
Владелец жилища, увидев медвежью перепалку, вмешался и при помощи громких звуков попытался разогнать агрессивных обитателей леса, которые продолжили выяснять свои отношения, но в конечном итоге, не выявив победителя, разбежались в разные стороны.
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