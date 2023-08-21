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50 гениальных решений повседневных проблем

50 гениальных решений повседневных проблем

Автор:
21 августа 2023 10:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея   люди   мир   общественное место   удобство   
1363
51

Жизнь умеет подкинуть трудности, но ничто не имеет шансов против человеческой изобретательности. Перед вами коллекция умных и креативных способов сделать мир лучше.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   люди   мир   общественное место   удобство   
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1  комментарий
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19k
Bill 12 минут назад
Одна и таже байда много лет подряд. Неужели с мире не изобрели что-то новое? А то на этот держатель гвоздя из Икеи уже противно смотреть.
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