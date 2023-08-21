50 гениальных решений повседневных проблем

Автор:
21 августа 2023 10:20
Жизнь умеет подкинуть трудности, но ничто не имеет шансов против человеческой изобретательности. Перед вами коллекция умных и креативных способов сделать мир лучше.
1. В этой библиотеке можно взять на время такие полезные бытовые предметы, как наборы инструментов или электромойку
2. Австралийская компания представила светящуюся дорожную краску
3. Автомат с бесплатными средствами женской гигиены в аэропорту Далласа
4. Инфракрасный прибор для поиска вен
5. Светофор со светящимся столбом
6. Качели, на которых родители могут качаться вместе с детьми
7. Баночка для таблеток с таймером
8. В британском магазине появились ярлычки для тележек, которые пора чинить
9. Вход в море для людей с ограниченными возможностями
10. Скамейка, которая раскладывается в стол
11. На этой игровой площадке установлен знак, помогающий общаться с глухими детьми
12. Лифт с кнопками для ног
13. Урна с голосованием в Манчестере
14.Светодиодное фальш-окно в больнице
15. Отверстие в ограждении для камер
16. Автобусная остановка обращена в другую сторону, чтобы защитить пассажиров от брызг и грязи
17. Decathlon пришивает этикетки на небольшие лоскутки ткани, поэтому их легче отрезать, и они не вызывают раздражения на коже
18. В этом аэропорту установлены велотренажеры, с помощью которых можно зарядить телефон
19. Кабинки с определенными типами унитазов
20. Торговый автомат в больнице с доступным и полезным питанием
21. Стол с потайным отсеком
22. Во время снегопада проекция дорожного знака показывает, где находится тротуар
23. Питьевой фонтанчик для людей и животных
24. Куртка японского рабочего со встроенным кондиционером
25. "К моей книжной полке прилагался инструмент для удержания гвоздей"
26. Водонепроницаемый гипс
27. На этой карусели в Гонконге есть морская черепаха для детей с инвалидностью
28. В Финляндии в автобусах есть кнопки для того, чтобы поблагодарить водителя
29. В Роттердаме появились бесплатные пункты ремонта велосипедов
30. Матрас, который защищает младенца от удушья
31. Контейнеры в Швеции для сортировки мусора
32. Индикаторы наличия мест на парковке
33. Замок превращается в столик для принадлежностей
34. Цепочки светильника указывают на нужную функцию
35. В этом торговом центре есть место, где можно помыть руки, не заходя в туалетную комнату
36. Столик для пикника с местом для инвалидной коляски
37. Ультрафиолетовый стерилизатор поручней
38. Японцы упаковывают пиццу в коробку с удобной ручкой
39. Карта магазина на тележке
40. Индикаторы свободных кабинок
41. Будка для уединенных разговоров по мобильному телефону
42. Таблица помогает определить, сколько пряжи нужно купить
44. На Арубе есть автомат, который наносит солнцезащитный крем. Он вращается вокруг вас и равномерно распыляет средство на тело
45. Стойка для велосипедистов в Швеции, за которую они могут держаться в ожидании сигнала светофора
46. Стол для переодевания взрослых
47. В этом баре есть охлаждающая дорожка для напитков
48. Складные сиденья в автобусе, чтобы отдохнуть и не испачкать обивку
49. Туалет со встроенной раковиной
50. Скамейка с подогревом и беспроводной зарядкой для телефона на автобусной остановке в Южной Корее
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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