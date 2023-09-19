Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай

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А вот от смеха или стресса - решать вам! Клиенты вообще бывают разные: кто-то придирчивый, другие наоборот не хотят лишнего внимания к себе. В этом посте собраны разные забавные и нелепые случаи, когда произошли между людьми.
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