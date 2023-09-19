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Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай

Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай

Автор:
19 сентября 2023 10:01
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из жизни   клиент   клиенты   на работе   прикол с клиентами   про клиентов   странный клиент   
2080
13

А вот от смеха или стресса - решать вам! Клиенты вообще бывают разные: кто-то придирчивый, другие наоборот не хотят лишнего внимания к себе. В этом посте собраны разные забавные и нелепые случаи, когда произошли между людьми.

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Метки: истории   истории из жизни   клиент   клиенты   на работе   прикол с клиентами   про клиентов   странный клиент   
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2  комментария
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33k
Snork Snorkoff 41 минуту назад
Про последнее.. а зачем менять? Не боги горшки обжигают. Такие невзрачные места с хорошей едой, не паленым алкоголем и даже Людкой со Светкой, куда нужнее пафосных лаунжей.
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9k
Гомерчик 56 минут назад
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