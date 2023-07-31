Общажные истории, от которых веет ностольгией и беспределом

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Почти у всех есть какая-то треш история из студенческой общаги. Пользователи вспомнили самые яркие случаи, которые были у них в корпусе.
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Про то, как 5й курс ходил в поход прямо в комнате я уже рассказывал. Но скорее всего не все читали. Расскажу коротенько.
В общем бухали они бухали, и тут кого-то посетила мысль: а не сходить ли нам в поход? Ну что может остановить четырёх серьёзно настроенных мужчин? Ничего. Они вынесли все кровати, всю мебель, разбили прямо в комнате палатку и продолжили весёлый вечер. Народ сбежался, когда они начали пытаться развести костёр
Ещё одну расскажу.
Мы всей комнатой очень дружили с девчонками с нашего курса, которые жили через стену. Даже стали отдавать им все продукты, что привозили из дома. А они готовили на всех. И ключи были и у нас от их, и у них от нашей. Это предисловие.
Как-то друг привёз из дома трёхлитровую банку чистого спирта. У нас закуски шаром кати, пошли к девчонкам, благо они на факультативе. Нашли баночку 0,5, развели, сидим пьём. Большая банка стоит на столе. Возвращается девчонка одна из. Ну и диалог далее:
- О, Лен, садись с нами полрюмочки.
- Ну давайте.
Наливаем ей рюмку. А мебель же в общаге по счёту. Я встаю, она садится. А у них на выходе стоят два шкафа и проём между ними. Я в проёме встал. Она выпивает. А сами понимаете, хоть разбавленный, но спирт. Она руками замахала. Друг ей говорит:
- Лен, запей.
И показывает на трёхлитровую банку с чистым. И она делает прям глотка четыре таких честных глотка. В запаре - то не сразу поймёшь. Как она ломанулась на выход... Пробежала сквозь меня, я до сих пор не понимаю как, и по моему сквозь дверь. Не было её с полчаса. Когда вернулась думали перебьёт нас...
Даааа... Много чего есть вспомнить