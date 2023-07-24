На пляжах Благовещенска установили устрашающие баннеры

Администрация города решила пойти на экстремальные меры из-за
самоубийц отдыхающих, которые не понимают обыкновенных предупреждений.
На днях на самых опасных участках рек Амур и Зея в Благовещенске, где любят купаться
и тонуть отдыхающие, сотрудники МЧС разместили баннеры, чем-то напоминающие неприятные фотографии на пачках сигарет, которые призваны показать последствия курения и отвадить людей от этого дела.
На подобные профилактические меры с шок-контентом администрация города пошла из-за упрямости некоторых индивидов, на которых не действуют обычные плакаты с надписью "Купаться запрещено".
Более того, на них не действуют ни ограждения, они перелазят через заборы, ни буи, которые устанавливают в опасных местах с воронками и водоворотами. Только в этом году с начала купального сезона утонули 17 человек, включая шестерых детей. И это своеобразный антирекорд — за предыдущие 5 лет тонуло людей гораздо меньше, 27 человек в общей сложности.
Как отмечают местные власти, в городе есть 8 пляжей, находиться и загорать на них можно, но из-за сильного течения и качества воды купаться строго запрещено. Отмечается, что на набережной Амура и местах массового отдыха горожан на реке Зее работает более 21 камера наблюдения, есть спасательные посты, но за всеми уследить трудно.
С одной стороны некоторые могут возмутиться таким не самым этичным плакатам, в особенности с упоминанием погибших детей. С другой — в городских пабликах реакция довольно бурная, администрации как минимум привлечь внимание жителей к проблеме удалось. Остаётся надеется, что баннеры действительно помогут остановить хоть какое-то количество людей.
Источник:
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если память не изменяет, это Красноярск, лето 2018 года.