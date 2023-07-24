На пляжах Благовещенска установили устрашающие баннеры

Более того, на них не действуют ни ограждения, они перелазят через заборы, ни буи, которые устанавливают в опасных местах с воронками и водоворотами. Только в этом году с начала купального сезона утонули 17 человек, включая шестерых детей. И это своеобразный антирекорд — за предыдущие 5 лет тонуло людей гораздо меньше, 27 человек в общей сложности.