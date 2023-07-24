FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7474 поста • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На пляжах Благовещенска установили устрашающие баннеры

На пляжах Благовещенска установили устрашающие баннеры

Автор:
24 июля 2023 11:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Баннеры   Зея   МЧС   амур   благовещенск   запрет   реки   утопленники   
955
5

Администрация города решила пойти на экстремальные меры из-за самоубийц отдыхающих, которые не понимают обыкновенных предупреждений.

На днях на самых опасных участках рек Амур и Зея в Благовещенске, где любят купаться и тонуть отдыхающие, сотрудники МЧС разместили баннеры, чем-то напоминающие неприятные фотографии на пачках сигарет, которые призваны показать последствия курения и отвадить людей от этого дела.

На подобные профилактические меры с шок-контентом администрация города пошла из-за упрямости некоторых индивидов, на которых не действуют обычные плакаты с надписью "Купаться запрещено".

×
×

Более того, на них не действуют ни ограждения, они перелазят через заборы, ни буи, которые устанавливают в опасных местах с воронками и водоворотами. Только в этом году с начала купального сезона утонули 17 человек, включая шестерых детей. И это своеобразный антирекорд — за предыдущие 5 лет тонуло людей гораздо меньше, 27 человек в общей сложности.

Как отмечают местные власти, в городе есть 8 пляжей, находиться и загорать на них можно, но из-за сильного течения и качества воды купаться строго запрещено. Отмечается, что на набережной Амура и местах массового отдыха горожан на реке Зее работает более 21 камера наблюдения, есть спасательные посты, но за всеми уследить трудно.

С одной стороны некоторые могут возмутиться таким не самым этичным плакатам, в особенности с упоминанием погибших детей. С другой — в городских пабликах реакция довольно бурная, администрации как минимум привлечь внимание жителей к проблеме удалось. Остаётся надеется, что баннеры действительно помогут остановить хоть какое-то количество людей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Баннеры   Зея   МЧС   амур   благовещенск   запрет   реки   утопленники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
FatZilla 42 минуты назад
Для наших людей устрашающим могут быть только вышки с пулемётами по берегу. Так же на дороге отбойник это минимум метр в высоту бетона, тогда можно считать отбойником. А плакаты это на розжиг пойдёт пьяной компании с шашлыками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Shtoppi 19 минут назад
наших людей и плавающие рядом трупы не особо то смущают.
если память не изменяет, это Красноярск, лето 2018 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
ruslan d Полчаса назад
Да никого это не остановит , а детей еще и разадориит .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 38 минут назад
Эти плакаты, будут восприниматься как вызов. Будет интересно посмотреть статистику до и после их установки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 39 минут назад
ну судя по фото один хрен всем насрать
курильщикам же тоже по*х*ер че на пачке нарисовано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Мандалай Иванович 42 минуты назад
Утонешь, - домой не приходи! (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162027



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
В СССР не было этого поганого с*кса! Женщины собирали детей вручную.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#интересное#Еда#Приколы#автомир#автомобили#авто аварии#природа
#люди#Юмор#история#Россия#забавно#факты#подборка#добро#удивительно#кот
#в мире#животные#Прикол#ДТП#картинки#шоу бизнес#аварии#Индия#собака#красота
Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться