15 фото, на заднем фоне которых происходит нечто интересное

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Порой внимание на на фото привлекает не передний план, а то, что происходит на заднем фоне. Мы собрали разные забавные кадры, которые хочется немного рассмотреть.
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