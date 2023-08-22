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Есть фотоаппарат? Ты фотограф!

Есть фотоаппарат? Ты фотограф!

Автор:
22 августа 2023 20:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   фотографини   фотографы   
895
18
Пост о самой сложно профессии на свете... о фотографах. Только люди с очень высоким интеллектом, художественным восприятием мира и тонкой внутренней организацией могут стать фотографами.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   фотографини   фотографы   
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Похабыч Полчаса назад
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