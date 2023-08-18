Столярного дела пост: от серьёзных вещей до глупостей

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Пост посвящён в первую очередь тем, кто занимается столяркой... да и во вторую очередь тоже. Немного магии деревообработки прилагается.
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3. Немного столярной магии
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