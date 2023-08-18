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Столярного дела пост: от серьёзных вещей до глупостей

Столярного дела пост: от серьёзных вещей до глупостей

Автор:
18 августа 2023 18:57
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   инструменты   интересное   мастерская   подборка   соединения   столярное дело   
1462
18
Пост посвящён в первую очередь тем, кто занимается столяркой... да и во вторую очередь тоже. Немного магии деревообработки прилагается.
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Метки: Прикол   инструменты   интересное   мастерская   подборка   соединения   столярное дело   
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5  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Реально левый указательный самый несчастный палец.
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32k
MatveiVainrub 20 минут назад
У меня на правом . Я левша . Тоже мастер .
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2k
Александр Долматов 41 минуту назад
Есть шрам на левом указательном от ножовки.
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7k
Горец Ю 46 минут назад
У меня на левой кисти 16 шрамов. Заработал в первые 15 лет. Столяр, плотник, ножи точу))))
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11k
Sasa 2 часа назад
Здорово! Без пространственного воображения нечего делать столяром и плотником!
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