Тайна смертей на Острове кроликов раскрыта

Странная охота на Острове кроликов

Там есть остров, населенный кроликами, которые расплодились после того, как остров оставили люди. В частности – ученые из лаборатории, которые для испытаний этих кроликов и разводили. Оказалось, что кролики вполне могут разводиться и сами. И с той поры на острове Окуносиме (15 минут на пароме от материка) обитает около 1000 кроликов.

И вот 2 месяца подряд туристы стали замечать трупики кроликов, которых раньше не было в таком количестве. Смотрители убирали их, чтобы не пугать туристов, в итоге таких странных смертей насчитали около 77.