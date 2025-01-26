Тайна смертей на Острове кроликов раскрыта

Вы не знаете, а в Японии была кратковременная, но мистическая и жуткая история – почему на острове кроликов гибнут эти самые кролики!?
Странная охота на Острове кроликов
Там есть остров, населенный кроликами, которые расплодились после того, как остров оставили люди. В частности – ученые из лаборатории, которые для испытаний этих кроликов и разводили. Оказалось, что кролики вполне могут разводиться и сами. И с той поры на острове Окуносиме (15 минут на пароме от материка) обитает около 1000 кроликов.
И вот 2 месяца подряд туристы стали замечать трупики кроликов, которых раньше не было в таком количестве. Смотрители убирали их, чтобы не пугать туристов, в итоге таких странных смертей насчитали около 77.
«С ноября прошлого года среди кроликов Окуносимы произошли загадочные массовые смерти. Была вероятность, что это было инфекционное заболевание, но, учитывая обстоятельства, мы подумали, что повальную смертность, вероятно, спровоцировал человек».
И вот загадка нашлась – один мужчина регулярно плавал как турист на остров чтобы… попинать кроликов. Это оказался Рику Хотта, 25-летний офисный работник из города Оцу. Не маргинал какой-то, а человек с должностью.
Он был арестован и обвинен в нарушении Закона о защите животных за то, что пнул кролика и это заметили прохожие. Впоследствии животное было найдено мертвым.
Хотта был замечен за убийством кролика фотографом Такаюки Накамурой, который в течение 25 лет документировал кроликов острова вместе со своей женой.
Смотрители в день визита Рику Хотты на остров и правда нашли семь мертвых кроликов. Последний паром с острова еще не ушел, но у смотрителей не было никаких доказательств, чтобы обвинить посетителя.
Пришлось затаиться в кустах и ждать. Фотограф снимал, как Рику пытается выманить к себе поближе кролика куском морковки. Но как только появлялись другие люди, тот бросал всю еду и уходил.
И только после нескольких часов наблюдения фотограф смог зафиксировать, как Рику наконец находит одинокого кролика и пинает его с силой. После чего фотограф тут же вызвал полицию и задержал мужчину до ее прибытия.
Мне не стыдно
Пинатель признался в убийстве кролика, сказав офицерам, что «нет никакой ошибки в аресте». Он заявил, что также несет ответственность за смерть других животных.
«Хотя я считаю кроликов милыми, мне также было интересно, как они отреагируют, если я буду над ними издеваться».
При этом кролики на острове очень дружелюбные, они привыкли, что туристы приносят им еду, потому они часто прыгают за человеком, чтобы тот их покормил. Так что они буквально выходили навстречу своей гибели.
Вся Япония обрадовалась, что мистические смерти кроликов разгаданы и это никакой не опасный вирус, который убил бы всех животных. И одновременно очень опечалилась, что человек просто ездил развлекаться убийствами на безобидный остров. Если бы он такое на японском острове котиков сделал, его бы, наверное, линчевали на месте.
Источник:
- В США ушёл из жизни бывший преступник, установивший "мировой рекорд" по арестам
- Розовый какаду и краснохвостый жако чуть не стали жертвами контрабанды
- В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения
- Жизнь экс-солистки Little Big унес "тихий убийца" многих - кардиомиопатия
- Выдры вытесняют Сингапурцев из города и обжирают на миллионы