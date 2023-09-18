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20+ интересных фотографий, на которые стоит взглянуть

20+ интересных фотографий, на которые стоит взглянуть

Автор:
18 сентября 2023 14:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   природа   страна   фотография   фотомир   явление   
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Наш мир полон чудес, нужно только знать, где искать. Пусть эта увлекательная коллекция станет доказательством сказанного. От польских сел, где всего одна улица, до археологических находок - мир вокруг нас, а иногда и под нами, гораздо интереснее, чем кажется.

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Самолет получил прозвище "5 GRAND", а сотрудники компании оставили на его обшивке свои автографы. По словам пилотов, из-за этого бомбардировщик летал на 10 км/ч медленнее, чем его "собратья"

В результате взрыва, имевшего силу примерно 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, погибли 36 тыс. человек, а вся Земля охладилась в среднем на 0,6°C. Последовавшие за этим волны цунами достигали 45 м в высоту.


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Метки: интересное   природа   страна   фотография   фотомир   явление   
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