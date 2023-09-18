20+ интересных фотографий, на которые стоит взглянуть

Наш мир полон чудес, нужно только знать, где искать. Пусть эта увлекательная коллекция станет доказательством сказанного. От польских сел, где всего одна улица, до археологических находок - мир вокруг нас, а иногда и под нами, гораздо интереснее, чем кажется.
2. Семья стоит перед 1341-летним деревом, известным как "Марк Твен". Секвойю высотой 100 метров срубили за 13 дней в 1892 году в США
Самолет получил прозвище "5 GRAND", а сотрудники компании оставили на его обшивке свои автографы. По словам пилотов, из-за этого бомбардировщик летал на 10 км/ч медленнее, чем его "собратья"
В результате взрыва, имевшего силу примерно 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, погибли 36 тыс. человек, а вся Земля охладилась в среднем на 0,6°C. Последовавшие за этим волны цунами достигали 45 м в высоту.
22. Последняя фотография Честера Беннингтона (солиста группы Linkin Park), сделанная его женой за день до того, как он покончил с собой
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