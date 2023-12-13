Роман Менделевич Вильфанд – советский, а затем и российский метеоролог. Благодаря накопленному опыту и своим стараниям в карьере стал заслуженным специалистом.
Ранние годы
Роман родился 13 июня 1948 года в Киеве. В молодом возрасте вместе со своими близкими переехал в Москву.
В 1971 году окончил МГУ, причем направление профессиональной деятельности было выбрано сразу же. Затем не ушел из университета, а продолжил совершенствовать собственные навыки, получать ценные знания.
В 1985 году стал доцентом, а в 2006 – доктором технических наук. При этом параллельно, почти с самого начала развивал карьеру как метеоролог в России.
Карьера
Роман Вильфанд изначально получил собственный первый опыт работы. Через пару лет трудового стажа стал сотрудником Гидрометцентра СССР. На этом карьера не остановилась, а продолжала развиваться. В 2001 году занял главную должность Гидрометцентра России, а именно – стал директором. На ней он проработал 17 лет.
Интересно! В начале июня 2018 года перешел на другую должность, а именно – стал научным руководителем Гидрометцентра РФ, где он сумел проявить весь накопленный опыт и имеющийся потенциал.
Однако в дальнейшем, приблизительно год, Роман Вильфанд вновь исполнял обязанности директора, ведь тогда у организации в России был сложный период и потребовалось решать серьезные вопросы относительно руководства.
Синоптик неоднократно проводил международные конференции, посвященные энергетической отрасли, гидрометеорологии. Также главный метеоролог издавал научные работы, среди которых есть даже стратегии, подходящие для реализации в России.
Прогнозы погоды
Роман Менделевич прославился в РФ как главный синоптик. Эксперт уверен в том, что долгосрочный прогноз, даже недельный, не может похвастаться высоким показателем точности. При этом точность месячного прогноза - 50%.
Весной 2020 года Роман предсказал, как погода будет влиять на коронавирус. Он уверен в том, что нет какой-либо взаимосвязи, ведь пандемия была во всем мире, вне зависимости от особенностей климата страны.
Температура воздуха не влияет на коронавирус. Например, в Таиланде было тепло, воздух прогревался до 30 градусов, но при этом приходилось жестко бороться с пандемией. В других странах происходило также. Считает, что погода может влиять на вирус, но требуются серьезные доказательства.
В 2020 году в России была теплая зима. Многие россияне были удивлены этому факту. К тому же средняя температура воздуха не соответствовала нормам. Роман уверен в том, что еще не будет повтора, ведь это было аномалией, а не причиной происходящих климатических изменений.
Главный синоптик часто сообщает о том, какой будет погода. Делает не только краткосрочные, но и долгосрочные прогнозы для всех регионов России. Рассказывает своевременно о том, к каким изменениям погодных условий стоит быть готовыми.
Роман отмечает, что в настоящее время повышается пространственная точность прогнозов погоды. Это обусловлено «апгрейдом» оборудования Росгидромета. Метеорологи стараются развивать систему прогнозирования погоды, совершенствуются математические модели для прогнозов погоды.
Личная жизнь
Про Романа Менделевича редко встречаются новости, посвященные его личной жизни. Известно, что главный синоптик страны женат и с супругой вырастил родную дочь. В молодом возрасте отправился в экспедицию к Мальдивским островам, из которой привез кораллы в подарок жене.
Интересные факты
Вильфанд является почитателем поэзии. Часто цитирует таких поэтов, как Вознесенский, Губерман, Иртеньев.
В день и год, когда родился Роман, Бирма начала развивать коммунизм.
Вильфанд признавался СМИ, что однажды понял поговорку «Учиться никогда не поздно». Причиной стал тот факт, что его теща в 72 года сдала экзамен на водительские права.
Источник:
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- Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Скажу лучше, что холодная.
И сказал. Потом ему стало стыдно, и он пошел к метеорологам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А вон чукча за дровами пошел.
так и эти "ученые" работают
Поймали люди синоптиков и решили их лишить жизни за неправильные прогнозы. Одни говорят - надо их расстрелять, другие - на костре сжечь. А самый умный выступил:
- Надо их повесить, пусть хоть направление ветра показывают!