Роман Менделевич прославился в РФ как главный синоптик. Эксперт уверен в том, что долгосрочный прогноз, даже недельный, не может похвастаться высоким показателем точности. При этом точность месячного прогноза - 50%.

Весной 2020 года Роман предсказал, как погода будет влиять на коронавирус. Он уверен в том, что нет какой-либо взаимосвязи, ведь пандемия была во всем мире, вне зависимости от особенностей климата страны.

Температура воздуха не влияет на коронавирус. Например, в Таиланде было тепло, воздух прогревался до 30 градусов, но при этом приходилось жестко бороться с пандемией. В других странах происходило также. Считает, что погода может влиять на вирус, но требуются серьезные доказательства.

В 2020 году в России была теплая зима. Многие россияне были удивлены этому факту. К тому же средняя температура воздуха не соответствовала нормам. Роман уверен в том, что еще не будет повтора, ведь это было аномалией, а не причиной происходящих климатических изменений.

Главный синоптик часто сообщает о том, какой будет погода. Делает не только краткосрочные, но и долгосрочные прогнозы для всех регионов России. Рассказывает своевременно о том, к каким изменениям погодных условий стоит быть готовыми.

Роман отмечает, что в настоящее время повышается пространственная точность прогнозов погоды. Это обусловлено «апгрейдом» оборудования Росгидромета. Метеорологи стараются развивать систему прогнозирования погоды, совершенствуются математические модели для прогнозов погоды.

Личная жизнь

Про Романа Менделевича редко встречаются новости, посвященные его личной жизни. Известно, что главный синоптик страны женат и с супругой вырастил родную дочь. В молодом возрасте отправился в экспедицию к Мальдивским островам, из которой привез кораллы в подарок жене.

Интересные факты

Вильфанд является почитателем поэзии. Часто цитирует таких поэтов, как Вознесенский, Губерман, Иртеньев.

В день и год, когда родился Роман, Бирма начала развивать коммунизм.

Вильфанд признавался СМИ, что однажды понял поговорку «Учиться никогда не поздно». Причиной стал тот факт, что его теща в 72 года сдала экзамен на водительские права.