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27 адских квартирантов, превративших приличные дома в помойку

27 адских квартирантов, превративших приличные дома в помойку

Автор:
18 июля 2023 15:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   аренда   дом   квартира   квартиросъемщик   погром   
2167
27

Собственники небезосновательно боятся сдавать свои квартиры. Мало кто бережно относится к чужому имуществу, так что нередко приходится делать ремонт после нерадивых жильцов. В таких случаях страховой депозит сумму ущерба не покрывает. От мусорной свалки и исписанных обоев до разрушенных стен и клоповников - на устранение всех этих ужасов могут уйти месяцы, а то и годы.

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Метки: Жизнь   аренда   дом   квартира   квартиросъемщик   погром   
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7  комментариев
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Как видим за границей так же сдают недвижимость без посредников и договоры аренды так же представляют собой почти бесполезную бумажку. Может есть упорные арендодатели, но даже через суд будет очень долго вытряхивать с арендаторов компенсацию за убитый ремонт.
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1k
Голодранец! 24 минуты назад
Все квартиры из пиндосии... Зачем сюда это постить? Я так знаю, что они [мат]
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19k
Александр Час назад
Про ссанину в бутылях
Ссылка coub.com
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195
Степан Серёгин Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
Кот Бегемот Час назад
Есть у меня кв.+, но именно посему и не сдаю.
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