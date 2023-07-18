27 адских квартирантов, превративших приличные дома в помойку

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Собственники небезосновательно боятся сдавать свои квартиры. Мало кто бережно относится к чужому имуществу, так что нередко приходится делать ремонт после нерадивых жильцов. В таких случаях страховой депозит сумму ущерба не покрывает. От мусорной свалки и исписанных обоев до разрушенных стен и клоповников - на устранение всех этих ужасов могут уйти месяцы, а то и годы.
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2. "На выселение этого жильца ушло полгода. Его адвокат обратился ко мне с просьбой вернуть ему депозит за ущерб"
4. "Предупреждение о том, что нельзя доверять "друзьям" и не проводить регулярных проверок. Арендатор платила вовремя, никогда не было никаких проблем или звонков, прожила в квартире 3 года, после чего не стала продлевать договор из-за повышения арен
6. Арендодатель выяснил, куда же уходили деньги жильца. Ужасно, но в то же время впечатляюще
10. "Узнал, что бывшие недобросовестные жильцы, которые разгромили мой дом и нанесли ущерб на сумму более 60 тыс. долларов, приобрели новый дом. Что делать? Подавать в суд?"
13. "Обожаю, когда жильцы пытаются починить штукатуренную стену после того, как их телевизор вырвал целый кусок"
16. Когда почувствовали себя полноценными хозяевами и сделали бюджетный "ремонт" своими руками
18. "Я увидела, вы сдаете дом в аренду. Сейчас я живу прямо по соседству, а мой арендодатель сдает мне какую-то трущобу и еще незаконно выселяет меня. Мне дали всего 24 часа, чтобы съехать, а у меня трое детей и собака"
19. "Квартиросъемщица сняла замок с двери на чердак, и вот что я обнаружил внутри. Горы мусора. Мусор, похоже, хранился на чердаке месяцами"
26. "У арендатора произошел пожар на кухне. Повреждены плита, вытяжка, шкаф. Стены почернели"
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