27 адских квартирантов, превративших приличные дома в помойку

Собственники небезосновательно боятся сдавать свои квартиры. Мало кто бережно относится к чужому имуществу, так что нередко приходится делать ремонт после нерадивых жильцов. В таких случаях страховой депозит сумму ущерба не покрывает. От мусорной свалки и исписанных обоев до разрушенных стен и клоповников - на устранение всех этих ужасов могут уйти месяцы, а то и годы.