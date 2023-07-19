Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса за пожертвованное грудное молоко

Жительница США пожертвовала огромное количество грудного молока, чтобы помочь другим мамам, организм которых не может выработать достаточное количество молока, кормить своих детей.
Элизабет Андерсон-Сьерра, начиная с февраля 2015 года, пожертвовала 1599,68 литров собственного грудного молока. За такое невероятное достижение жительница Алохи (Орегон, США) попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако, дополнительная невероятность рекорда состоит в том, что учитывалось лишь молоко, которое дама жертвовала в «банк молока». А если учесть, что Элизабет занимается благотворительностью, минуя «банк» и рассылая молоко нуждающимся семьям, то 1599,68 литров — это далеко не весь объём.
Секрет матери троих детей, способной вырабатывать так много молока, состоит в синдроме гиперлактации. В организме Элизабет наблюдается переизбыток гормона пролактина, а потому молока у неё куда больше, чем нужно.
Несмотря на неудобства, связанные с постоянной необходимостью сцеживать грудное молоко, женщина живёт активной жизнью и немало гордится тем, что помогает множеству людей вскормить маленьких детишек.
Однако, Элизабет всё-таки подумывает о медицинском вмешательстве, которое уменьшит выработку пролактина и оставит синдром гиперлактации в прошлом. Но пока это лишь планы на будущее, ведь сейчас женщине нравится быть «кормящей супер-мамой» для стольких нуждающихся.
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