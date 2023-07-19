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Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса за пожертвованное грудное молоко

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса за пожертвованное грудное молоко

Автор:
19 июля 2023 07:49
Метки: женщина   книга рекордов гиннеса   люди   мама   молоко   рекорд   
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Жительница США пожертвовала огромное количество грудного молока, чтобы помочь другим мамам, организм которых не может выработать достаточное количество молока, кормить своих детей.

Элизабет Андерсон-Сьерра, начиная с февраля 2015 года, пожертвовала 1599,68 литров собственного грудного молока. За такое невероятное достижение жительница Алохи (Орегон, США) попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако, дополнительная невероятность рекорда состоит в том, что учитывалось лишь молоко, которое дама жертвовала в «банк молока». А если учесть, что Элизабет занимается благотворительностью, минуя «банк» и рассылая молоко нуждающимся семьям, то 1599,68 литров — это далеко не весь объём.

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Секрет матери троих детей, способной вырабатывать так много молока, состоит в синдроме гиперлактации. В организме Элизабет наблюдается переизбыток гормона пролактина, а потому молока у неё куда больше, чем нужно.

Несмотря на неудобства, связанные с постоянной необходимостью сцеживать грудное молоко, женщина живёт активной жизнью и немало гордится тем, что помогает множеству людей вскормить маленьких детишек.

Однако, Элизабет всё-таки подумывает о медицинском вмешательстве, которое уменьшит выработку пролактина и оставит синдром гиперлактации в прошлом. Но пока это лишь планы на будущее, ведь сейчас женщине нравится быть «кормящей супер-мамой» для стольких нуждающихся.

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Метки: женщина   книга рекордов гиннеса   люди   мама   молоко   рекорд   
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