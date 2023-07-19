Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса за пожертвованное грудное молоко

Элизабет Андерсон-Сьерра, начиная с февраля 2015 года, пожертвовала 1599,68 литров собственного грудного молока. За такое невероятное достижение жительница Алохи (Орегон, США) попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако, дополнительная невероятность рекорда состоит в том, что учитывалось лишь молоко, которое дама жертвовала в «банк молока». А если учесть, что Элизабет занимается благотворительностью, минуя «банк» и рассылая молоко нуждающимся семьям, то 1599,68 литров — это далеко не весь объём.