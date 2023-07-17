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Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но не блокирует его

Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но не блокирует его

Автор:
17 июля 2023 21:26
Сообщество : Факты
Метки: Rutube   контент   пиратство   
539
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Российские журналисты обнаружили на площадке видеохостинга Rutube большое количество фильмов и сериалов от иностранных правообладателей и популярных сервисов (Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV), которые были загружены пользователями без разрешения производителей, а модераторы Rutube их не удаляют, а также никак не ограничивают доступ к подобным каналам.

СМИ выяснили, что видеохостинг Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента. В настоящее время на Rutube продолжают быть доступными каналы, посвящённые сериалам и иностранным фильмам, где есть качественное оформление и подробное описание контента, включая подборки эпизодов по сезонам, дублированный перевод и разрешение роликов до 1080p.

 

«В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удалён с канала», — сообщили СМИ в пресс-службе Rutube.

 

Представитель сервиса пояснил СМИ, что весь нелицензионный контент на платформе блокируется в течение 24 часов после официального обращения правообладателей, согласно статьям 15.2 и 15.7 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Также Rutube является участником меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, что позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов», — добавили в пресс-службе компании.


Примечательно, что на платформе принимаются заявления от правообладателей только после указания ими своего полного наименования, ОГРН, ИНН, всех адресов и контактных данных.


Российские медиахолдинги и видеосервисы в 2022 году значительно чаще жаловались на пиратские ссылки на контент, чем в предыдущие годы. За прошлый год также выросло количество судебных разбирательств по вопросам нарушения авторских прав.

В начале июня в Госдуме предложили создать в РФ легальные файлообменники для пиратских фильмов, музыки, ПО и игр от недружественных медиакорпораций. Таким образом депутаты предлагают защитить российских пользователей от рекламы нелегальных казино и букмекерских контор, которую им приходится смотреть, посещая пиратские ресурсы.

В конце мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT одобрил (1, 2, 3)использование пиратского контента в условиях санкций. По его словам, «чем больше разного контента, тем лучше, и желательно бесплатно».

25 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержали (1, 2) распространение пиратских копий иностранной интеллектуальной продукции в интернете, которая стала недоступна в России по решению правообладателей.

С марта прошлого года из-за санкций правообладатели и производители контента Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures, британская радиовещательная корпорация BBC остановили продажу лицензий российским онлайн-кинотеатрам.

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Метки: Rutube   контент   пиратство   
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23  комментария
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77k
Доктор Джонс 3 часа назад
Это не пиратский контент, это - трофеи...
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7k
tamin 40 минут назад
Ну давайте растрезвоним. Во-первых это трофей. Честь и хвала таким ребятам! Во-вторых не надо орать. Пусть делают свое дело в тишине а мы посмотрим что хотим бесплатно!я ещё понимаю, если бы наши фильмы блокировали. Но нетфликс сам бог велел.
ЗЫ. Главного героя в ведьмаке меняют, волшебницы страшные, лютик гей.....и за это платить деньги?
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43
Ясен Пень tamin Полчаса назад
Вы собрались смотреть их гейскую пропаганду? Тогда я вынужден Вас предупредить, что это может изломать Вашу психику и вызвать необратимую трансформацию в гея.
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12k
Просто Царь 54 минуты назад
Пора вырубать ютуб и делать сетку между самыми прогрессивными странами:С.Корея, Куба, Венесуэла, Иран, Беларусь, Эретрея и еще ряд африканских стран.
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43
Ясен Пень Просто Царь 48 минут назад
Наконец, увидел здравое мнение настоящего патриота. Смешно наблюдать за людьми, которые пытаются усидеть на двух стульях - и против западных ценностей выступить, и посмотреть кино, эти ценности пропагандирующее.
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10k
JeanLuk Час назад
А кто-то рутубом пользуется?
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43
Ясен Пень JeanLuk 45 минут назад
По идее, должны настоящие российские патриоты. Он для этого и задумывался.
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43
Ясен Пень 2 часа назад
Вот что бывает, когда плохо с патриотизмом. Они, главное, наш контент блокируют, а мы их нет. А ведь там может содержаться чужое тлетворное влияние. Совсем этим рутубовцам жажда наживы затмила глаза.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Всем хочется кушать, желательно много)))
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22k
babuby 2 часа назад
Хорошая попытка рекламы, но .... НЕТ! Нахрен этот Рутуб!
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125k
БрОдЯгА 3 часа назад
https://rutracker.org/forum/index.phphttps://rutracker.org/forum/index.php
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6
Старый больной человек 3 часа назад
Пусть этот рутуб скорости добавит и включит полнейший отсосиновик на все авторские права. Да, и еще, как конченый дзен рекламу пусть не гонит. А то типа если вижу что-то с дзен, сразу нах, тап реклама хуже вируса, проще вообще игнорить чем чего-то глянуть.
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83
Алексей Давыдов 3 часа назад
рутуб - неплохая рекламка)
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15k
ss 3 часа назад
Что? Не идёт народ на платформу? Все импортозаменяются куда угодно, только не к ним?Рутуб заманивает?
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0
Соколова Таисия ss Час назад
Думаю, там все на них рассчитано)
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34k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну и хорошо. Надо ещё и по ПО зарубежному такое сделать. ПО, фильмы, музыку и книги из стран НАТО - вообще не замечать каких-либо авторских прав. И на лейбы и правам на технологии положить большой болт. Айфоны, адидасы, майбахи и прочее - если произведено в России - вопрос лицензии и прочего становится даже не должен.
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Кот Бегемот
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус", — недружелюбно насупившись, проговорил кот...
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