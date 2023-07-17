Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но не блокирует его

Российские журналисты обнаружили на площадке видеохостинга Rutube большое количество фильмов и сериалов от иностранных правообладателей и популярных сервисов (Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV), которые были загружены пользователями без разрешения производителей, а модераторы Rutube их не удаляют, а также никак не ограничивают доступ к подобным каналам.
СМИ выяснили, что видеохостинг Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента. В настоящее время на Rutube продолжают быть доступными каналы, посвящённые сериалам и иностранным фильмам, где есть качественное оформление и подробное описание контента, включая подборки эпизодов по сезонам, дублированный перевод и разрешение роликов до 1080p.
«В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удалён с канала», — сообщили СМИ в пресс-службе Rutube.
Представитель сервиса пояснил СМИ, что весь нелицензионный контент на платформе блокируется в течение 24 часов после официального обращения правообладателей, согласно статьям 15.2 и 15.7 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Также Rutube является участником меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, что позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов», — добавили в пресс-службе компании.
Примечательно, что на платформе принимаются заявления от правообладателей только после указания ими своего полного наименования, ОГРН, ИНН, всех адресов и контактных данных.
Российские медиахолдинги и видеосервисы в 2022 году значительно чаще жаловались на пиратские ссылки на контент, чем в предыдущие годы. За прошлый год также выросло количество судебных разбирательств по вопросам нарушения авторских прав.
В начале июня в Госдуме предложили создать в РФ легальные файлообменники для пиратских фильмов, музыки, ПО и игр от недружественных медиакорпораций. Таким образом депутаты предлагают защитить российских пользователей от рекламы нелегальных казино и букмекерских контор, которую им приходится смотреть, посещая пиратские ресурсы.
В конце мая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT одобрил (1, 2, 3)использование пиратского контента в условиях санкций. По его словам, «чем больше разного контента, тем лучше, и желательно бесплатно».
25 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержали (1, 2) распространение пиратских копий иностранной интеллектуальной продукции в интернете, которая стала недоступна в России по решению правообладателей.
С марта прошлого года из-за санкций правообладатели и производители контента Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures, британская радиовещательная корпорация BBC остановили продажу лицензий российским онлайн-кинотеатрам.
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ЗЫ. Главного героя в ведьмаке меняют, волшебницы страшные, лютик гей.....и за это платить деньги?