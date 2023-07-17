Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но не блокирует его

СМИ выяснили, что видеохостинг Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента. В настоящее время на Rutube продолжают быть доступными каналы, посвящённые сериалам и иностранным фильмам, где есть качественное оформление и подробное описание контента, включая подборки эпизодов по сезонам, дублированный перевод и разрешение роликов до 1080p.

«В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удалён с канала», — сообщили СМИ в пресс-службе Rutube.

Представитель сервиса пояснил СМИ, что весь нелицензионный контент на платформе блокируется в течение 24 часов после официального обращения правообладателей, согласно статьям 15.2 и 15.7 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Также Rutube является участником меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, что позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов», — добавили в пресс-службе компании.