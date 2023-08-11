Ведущий шоу "Полный контакт" Владимир Соловьёв перешёл на крик в обсуждении политики Центробанка. Журналист возмутился курсом рубля. Национальная валюта слабеет: на днях курс доллара превысил отметку в 97 рублей, что стало рекордом за последние 16 месяцев.





Телеведущий возмущается:

"У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ отправили?"

По мнению В.Соловьёва, депутаты должны потребовать от Центробанка публичного объяснения происходящего, т.к. ослабление рубля гарантированно ведёт к росту цен, что самым негативным образом скажется на избирательной кампании в марте 2024 года.

"Что такого случилось, что такой курс? Ведь это приведёт к росту инфляции, к росту потребительских цен. При этом пик как раз выпадет на время избирательной кампании."

Журналист упоминает, что рубль стал одной из трёх самых слабых валют





Центробанк, который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, почему курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеётся. Что одна из трёх самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который презирает народ <…>





