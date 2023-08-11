Телеведущий потребовал от Центробанка объяснений.
Ведущий шоу "Полный контакт" Владимир Соловьёв перешёл на крик в обсуждении политики Центробанка. Журналист возмутился курсом рубля. Национальная валюта слабеет: на днях курс доллара превысил отметку в 97 рублей, что стало рекордом за последние 16 месяцев.
Телеведущий возмущается:
"У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ отправили?"
По мнению В.Соловьёва, депутаты должны потребовать от Центробанка публичного объяснения происходящего, т.к. ослабление рубля гарантированно ведёт к росту цен, что самым негативным образом скажется на избирательной кампании в марте 2024 года.
"Что такого случилось, что такой курс? Ведь это приведёт к росту инфляции, к росту потребительских цен. При этом пик как раз выпадет на время избирательной кампании."
Журналист упоминает, что рубль стал одной из трёх самых слабых валют
Центробанк, который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, почему курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеётся. Что одна из трёх самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который презирает народ <…>
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На фоне ослабления рубля Центробанк решил поддержать национальную валюту. Он объявил, что с 10 августа и до конца года перестаёт покупать для минфина иностранную валюту (сейчас это только китайские юани) по бюджетному правилу. При этом продажи валюты продолжатся (на 2,3 млрд рублей в день).
Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов полагает, что это решение "однозначно окажет поддержку рублю и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе, но едва ли сам по себе приведет к значительному укреплению рубля".
Сегодня доллар вновь достиг отметки в 98 рублей, а курс евро на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 108 рублей. Аналитики и эксперты предполагают, что до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падение к уровню 100 и 110 за доллар и евро соответственно.
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Не знаю, возможно.
НО! Я точно знаю, что при удешевлении рубля, цены на товары взлетают вверх. Что напрямую бьёт по населению.
Вот и пытаюсь понять что за экономика такая, если ей хорошо, когда народу плохо.
Есть спецы, которые объяснить могут?
.
В бюджете на все расходы которые запланировали надо 100 рублей
А поступило в бюджет от налогов , акцизов и тд только 90 рублей.
Все что можно сократили , все что можно не платить- не платят , но денег все равно не хватает.
От продажи нефти\газа\леса и тд за границу в бюджет поступает 40 долларов.
Но все расходы в внутри России в рублях
Если курс доллара 1-1 к рублю , то в бюджет придет 40 рублей.
Если курс доллара 1-1.5 к рублю , то в бюджет придет 60 рублей. ( и денег на все расходы будет хватать )
Два побочных эффекта .
Наши товары (в переводе на доллары) становятся для всего мира дешевле чем аналог у других стран , их больше покупают - больше производят- больше покупают .......= рост экономики ( но сейчас санкции и будет ли это работать -непонятно)
Тк не существует товаров которые произведены без какой то импортной составляющей ,а количество чисто импортных товаров огромно , рост курса доллара =рост цен в магазинах.
.
теперь про сам курс
нефти\газа продали и компаниям надо заплатить 40 долларов налогов
на бирже эти доллары возьмут наши компании которые что то покупают в Китае\Европе и тд
Если они купить могут только на 30 долларов , а на бирже продают 40 , то курс доллара падает
Если они могут и хотят купить 40 долларов , а от нефти\газа пришло только 20 долларов -курс резко растет.
Правительство крупными покупками\продажами валюты сглаживает резкие росты и падения , но это имеет пределы.
Но он может утешить себя тем, что теперь обречённым пиндосам нужно ещё больше рублей чтобы купить хотя бы один ничем не обеспеченный доллар.
помётыч прекрасно об этом знает, пусть спрашивает с того кто её поставил!
свинорылый поднял визг - стрелки переводит...
Война санкций , 05 июл 2022, 18:05
Путин разрешил экспортерам НЕ ВОЗВРАЩАТЬ валюту на родину
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868dhttps://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d
Правительственная комиссия установила, что с начиная с 10 июня 2022 года резиденты участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере 0% суммы иностранной валюты.
Кто они продавцы валюты?! Вот эти ребята...
Работаю на рынке детских товаров. В частности детские коляски у нас 100% импортные. В России делались попытки производить собственные, но у поляков и китайцев все равно получались дешевле. Так что, имеем, что имеем.
Так вот. Мы в очередной раз из-за курса будем повышать цены.
А есть отрасли, в которых в России было возможно конкурентое ценообразование. И эти года эти отрасли жили с комфортной наценкой. Тут почвы для спора или противоречий я не вижу.
Но мы то знаем почему он так раздухарился. Просто в кулуарах пошли разговоры о смещении Нае... Набиуллиной. Чувак хочет быть в тренде!)))
Путин решил переназначить Набиуллину. Чем запомнились ее два срока в ЦБ
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/03/2022/6231dbf29a79476b02406669https://www.rbc.ru/finances/18/03/2022/6231dbf29a79476b02406669
05 июл 2022
Путин разрешил экспортерам НЕ ВОЗВРАЩАТЬ валюту на родину
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868dhttps://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d