Дорпер: "голая" овца из Африки

А вы знали, что овцы могут быть «голыми»? Да, на севере овца без шерсти — то же самое, что корова без молока. Барашки до сих пор делятся своей «шубой», чтобы мы не мерзли зимой. Но зачем кутаться в меха в Африке в +40? Правильно, незачем! Зато кушать хочется много и всегда. Примерно так и получилась порода дорпер!