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Дорпер: "голая" овца из Африки

Дорпер: "голая" овца из Африки

Автор:
14 декабря 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Дорпер   в мире   интересно   необычно   овца   факты   
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Овцы дорпер появились когда-то в Южной Африке, когда возникла необходимость получить неприхотливую к условиям содержания породу. Животные хорошо нагуливают вес и размножаются в засушливом климате при бедной кормовой базе.

А вы знали, что овцы могут быть «голыми»? Да, на севере овца без шерсти — то же самое, что корова без молока. Барашки до сих пор делятся своей «шубой», чтобы мы не мерзли зимой. Но зачем кутаться в меха в Африке в +40? Правильно, незачем! Зато кушать хочется много и всегда. Примерно так и получилась порода дорпер!

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Появилась она в ЮАР, и вывели её из дорсетской рогатой и черноголовой персидской овцы путём скрещивания. Направление селекции — мясное. Название «Дорпер» сохранило память о корнях, слово буквально состоит из двух первых слогов от названий других пород. Получившийся результат настолько понравился местным, что сейчас эта порода вторая по численности овца в стране!

И неудивительно: данная животинка антоним к слову «неженка». Барашки терпят жуткую жару, едят ту траву, на которую другие овцы даже смотреть не будут, так ещё и плодятся как не в себя! За один раз овечка может принести трёх ягнят. Да ещё каких — богатырей! К трём-четырём месяцам они уже будут весить под 40 кг. А взрослые бараны весят больше 100 кг.

Дроперы приспособлены не только к суровым Африканским саваннам и пустыням. В Австралии они тоже чувствуют себя как дома. Даже на Тасманию барашков завезли, несмотря на то, что там достаточно прохладно — средняя температура на острове: 12-21 °C.

Как теплолюбивая порода смогла там себя так проявить, раз шкура, говорите, у неё небогатая? Шерсти у дорпера действительно мало: руно, если и появляется, то совсем ненадолго. По качеству оно чрезвычайно жиденькое, с наступлением линьки вообще само по себе сбрасывается. Зато вот что толстое, так это кожа! Плотная, крепкая — именно она защищает овец от всех природных напастей.

Такие качества не могли не заметить мастера-кожевники. Кожа дроперов — одна из самых востребованных среди овечьей в мире. На родине порода приносит нехилую прибыль: 20% всех доходов некоторых стран Африки приходится на продажу шкурок барашков. Вот так большая овечка делает большое дело: кормит человека не только своим мясом, но и экономически, повышая уровень жизни людей в регионах.

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Метки: Африка   Дорпер   в мире   интересно   необычно   овца   факты   
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hairov 17 минут назад
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