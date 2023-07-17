Задолго до чёрных стражей: печальная история жизни четвероногих обитателей Тауэра

Ещё больше не повезло страусам. В чью-то не очень светлую голову, обладатель которой заметил интерес птицы к блестящим шляпкам гвоздей, пришла идея угостить страуса вкусными гвоздиками. Раз уж он так активно пытается клевать те, что вбиты в пол. Правда, страусы продемонстрировали гораздо большую сообразительность по сравнению с людьми. Они просто игнорировали железную добавку в корме. Но случались и печальные исключения. Тушку одной птицы, которая подозрительно быстро погибла, вскрыли. И обнаружили внутри без малого сотню гвоздей. Понятно, что на такой диете птица долго не протянет. Но этот случай заставил шестерёнки в мозге служителей хоть немного провернуться и перестать подмешивать острые предметы в пищу.