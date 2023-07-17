Задолго до чёрных стражей: печальная история жизни четвероногих обитателей Тауэра

Для кого-то английский Тауэр – это крепость или дворец. Другим не особенно посчастливилось застать это величественное сооружение в качестве тюрьмы. Но были и те, для кого Тауэр стал домом. Хоть и вынужденным.
И с того периода, как в заложенной Вильгельмом Завоевателем крепости жили хищные кошачьи, слоны и медведи, прошло не так много времени – где-то 200 лет. Собственно, король и положил начало традиции содержания экзотических зверей, которых правителю преподносили в подарок другие властелины. Чем более редкое животное подарил – тем больше выпендрился. Такая банальная психология, но зверям от этого было не легче.
Кстати, львы здесь жили не простые, а берберийские – обитатели Северной Африки, к сожалению, ныне вымершие. Сохранённые в камне образы этих гордых хищников украшают Трафальгарскую площадь.
Главной сложностью зоопарка или зоосада в Тауэре как раз и была редкость и экзотичность его обитателей. Служители, которые не сталкивались с экзотами, понятия не имели как их правильно кормить. Ухаживать и лечить. Ведь у соседа не спросить и в Сети не посмотреть.
Поэтому опыты над беднягами проводили ещё те. Так, белого мишку, которого Генриху III презентовал норвежский правитель, ежедневно заковывали в намордник и отводили на берег Темзы, предоставляя медведю возможность самостоятельно рыбачить, добывая себе пропитание.
А подарку французского монарха – слону повезло гораздо меньше. Слуги почему-то решили, что раз ушастый исполин родом из жарких стран, то его надо постоянно подогревать изнутри. Нужный градус обеспечивали вином, которое ежедневно спаивали в объёме одного галлона (примерно 4,5 литра). Понятно, что жизнь бедняги при средней продолжительности 70 лет оказалась гораздо короче. Но гастрономический идиотизм служителей ничему не научил. И все следующие слоны тоже сидели на винной диете.
Ещё больше не повезло страусам. В чью-то не очень светлую голову, обладатель которой заметил интерес птицы к блестящим шляпкам гвоздей, пришла идея угостить страуса вкусными гвоздиками. Раз уж он так активно пытается клевать те, что вбиты в пол. Правда, страусы продемонстрировали гораздо большую сообразительность по сравнению с людьми. Они просто игнорировали железную добавку в корме. Но случались и печальные исключения. Тушку одной птицы, которая подозрительно быстро погибла, вскрыли. И обнаружили внутри без малого сотню гвоздей. Понятно, что на такой диете птица долго не протянет. Но этот случай заставил шестерёнки в мозге служителей хоть немного провернуться и перестать подмешивать острые предметы в пищу.
Но если служители творили глупости по незнанию, то владельцы делали это совершенно осознанно. Так, король Яков I – человек образованный, но жестокий, решил организовать в Тауэре подобие Колизея, где звери должны были биться на арене друг с другом.
В XVI веке зоопарк сделали доступным не только для знати, но и для простолюдинов. Которые при отсутствии денег на оплату входа могли принести щенят и котят на корм хищникам.
Опасные звери содержались в вольерах. Что не мешало им расправляться с излишне любопытными и безалаберными двуногими. Так, один леопард люто ненавидел излишнее к себе внимание. И при приближении к его клетке мочился на всех, кто попадал в зону поражения. А его подруга испытывала какое-то патологическое отвращение к дамским аксессуарам. И ухитрялась ловко воровать у дам сумочки, шляпки, зонтики, веера и перчатки и разрывать их на клочки на глазах у изумлённой публики.
Была в числе обитателей гиена, которая избавила нескольких любытных от ненужных конечностей. Убившая ребёнка ловким броском ядра обезьяна. И зебра пьянчуга, которую стражники приучили к пиву. Полосатая лошадка постоянно приходила к ним и клянчила пенное.
Народ постепенно привык к зверям и уже не испытывал прежнего восторга. В 1830-х местный констебль посчитал, что животные вредят оборонительным характеристикам крепости. Оставшихся обитателей передали зоологическому сообществу и расселили по зоопаркам. О них напоминают только посвящённые им скульптуры. Из живых обитателей в Тауэре остались только вороны, по старой традиции, считающиеся его стражами и гарантом британской монархии.
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