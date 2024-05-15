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Красота спасёт мир: девушки показали Геленджик начала мая

Красота спасёт мир: девушки показали Геленджик начала мая

Автор:
15 мая 2024 22:42
Метки: геленджик   девушки   курорт   море   отдых   пляж   
1363
15

Затяжные майские праздники многие россияне провели на побережье Чёрного моря. Да, погода немного подвела, но многим девушкам всё же удалось получить свою порцию витамина D.

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Метки: геленджик   девушки   курорт   море   отдых   пляж   
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10  комментариев
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3k
Rom Час назад
Ну тут все девушки такие... определенного характера... на любителя.
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29k
Alex 11 минут назад
Рожи у некоторых девиц хохляцкие,
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8k
Умница-красавица 21 минуту назад
«Вот куплю тебе ласты и маску, я подарю тебе эту сказку».
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11k
Rado Полчаса назад
Очень надеюсь что автор взял за рекламу деньги, а не девушек-инстаграмщиц.
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1k
Bastard Fat 37 минут назад
пустые какие-то
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19k
Алекс 57 минут назад
А красота то где?
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98k
Доктор Джонс Час назад
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1047 постов (1093 в горячем)

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