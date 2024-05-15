Красота спасёт мир: девушки показали Геленджик начала мая

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Затяжные майские праздники многие россияне провели на побережье Чёрного моря. Да, погода немного подвела, но многим девушкам всё же удалось получить свою порцию витамина D.
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