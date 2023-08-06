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Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик

Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик

Автор:
06 августа 2023 11:38
Метки: геленджик   девушки   краснодарский край   курорт   отпуск   пляж   
1357
18

Геополитическая обстановка внесла приличные коррективы в планы представительниц прекрасной половины человечества, привыкших отдыхать на европейских курортах. Теперь, пляжи Краснодарского края, над которыми они раньше подшучивали, ворвались в их жизнь. Сегодня на связи город-курорт Геленджик!

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Метки: геленджик   девушки   краснодарский край   курорт   отпуск   пляж   
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7  комментариев
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9k
Владимир Полчаса назад
8. А как к отечественным курортам относитесь вы?
Живу 200м от этого пляжа. Три остановки от второго , всего более 800 ступенек до моря. Но, [мат] езжу за 30 км на другой... А там песочек... Как я за это себя не люблю
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470
sniperok Минуту назад
а это что за колхозный фотошоп? фотограф научился пользоваться "клонированием"?
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32k
albedo 2 минуты назад
Почему вместо ступней ласты?! (сарказм)
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177
iskra 59 минут назад
Заявлять "не хуже,чем на иностранных курортах" может только человек,который даже в Турции не бывал..
Тем более,что на фотках даже курортов не видно,одни стремноватые дамы,непонятной профессии..
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14k
GROMOZEKA Час назад
Кроме пластмассовой в голубых шортиках, остальные норм
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