Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик

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Геополитическая обстановка внесла приличные коррективы в планы представительниц прекрасной половины человечества, привыкших отдыхать на европейских курортах. Теперь, пляжи Краснодарского края, над которыми они раньше подшучивали, ворвались в их жизнь. Сегодня на связи город-курорт Геленджик!
1. Согласитесь, что по этим фотографиям сразу и не скажешь, что это в России. Да, подросли курорты Краснодарского края
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Живу 200м от этого пляжа. Три остановки от второго , всего более 800 ступенек до моря. Но, [мат] езжу за 30 км на другой... А там песочек... Как я за это себя не люблю
Тем более,что на фотках даже курортов не видно,одни стремноватые дамы,непонятной профессии..