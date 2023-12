Дисней создал азбуку для дошкольников по одному из самых страшных фильмов, когда-либо снятых

Название книги - "A is for Alien" ("A" значит "Чужой"). В ней каждая буква от A до Z связана с персонажем или сюжетной линией известной киноленты. Идея выпустить книгу для малышей по мотивам ужастика вызвала удивление у многих. Однако таким образом Disney продвигает бренд "Чужого" и знакомит с ним потенциально новую аудиторию. Ведь франшиза "Чужой" принадлежит компании 20th Century Studios, которая в свою очередь является подразделением The Walt Disney Studios.