Дисней создал азбуку для дошкольников по одному из самых страшных фильмов, когда-либо снятых

"В космосе никто не услышит, как вы хихикаете, читая эту маленькую золотую книжку с персонажами классического фильма "Чужой"! Следуйте за Рипли и остальной командой "Ностромо" в космическом приключении, в котором знакомят с алфавитом от А до Я. С забавными иллюстрациями, это беззаботное переосмысление культового фильма будет радовать фанатов, молодых и старых."



Интересно, а среди детей в возрасте от 3 до 5 лет есть фанаты франшизы?



Ну а для настоящих ценителей мы собрали подборку редких фотографий со съемочной площадки самого первого фильма.