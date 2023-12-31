Дисней создал азбуку для дошкольников по одному из самых страшных фильмов, когда-либо снятых

Что может быть лучше старых фильмов ужаса? Только книжки для детей от 2 до 5 лет, написанные по их мотивам. Кстати о старых, да-да, в 2024 году фильм "Чужой" отметит свое 45-летие.
Название книги - "A is for Alien" ("A" значит "Чужой"). В ней каждая буква от A до Z связана с персонажем или сюжетной линией известной киноленты. Идея выпустить книгу для малышей по мотивам ужастика вызвала удивление у многих. Однако таким образом Disney продвигает бренд "Чужого" и знакомит с ним потенциально новую аудиторию. Ведь франшиза "Чужой" принадлежит компании 20th Century Studios, которая в свою очередь является подразделением The Walt Disney Studios.
Источник:
Книжка для малышей выйдет в продажу только летом 2024 года, но предзаказ уже есть на Амазоне.
Многие вспоминают, что впервые посмотрев фильм, испытали сильное чувство страха. Но авторы убеждают родителей, что ужасного в их книге ничего не будет.
"В космосе никто не услышит, как вы хихикаете, читая эту маленькую золотую книжку с персонажами классического фильма "Чужой"! Следуйте за Рипли и остальной командой "Ностромо" в космическом приключении, в котором знакомят с алфавитом от А до Я. С забавными иллюстрациями, это беззаботное переосмысление культового фильма будет радовать фанатов, молодых и старых."
Интересно, а среди детей в возрасте от 3 до 5 лет есть фанаты франшизы?
Ну а для настоящих ценителей мы собрали подборку редких фотографий со съемочной площадки самого первого фильма.
Источник:
- Мастер из Уфы собрал из кусков железа копию «Чужого»
- Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы
- Детские детективные книги советских времен
- Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка
- Американка запекла в духовке Лицехвата с хвостом из куриной колбасы