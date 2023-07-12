14 историй, которые показывают, почему все ненавидят риэлторов

В поиске жилья люди прибегают к помощи риэлторов. Однако репутация у них так себе: могут брать большую комиссию ни за что, в целом не особо помогают, да ещё и кидают на деньги. Пользователи поделились своим неудачным опытом с акулами недвижимости.