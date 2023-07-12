FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1965 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
14 историй, которые показывают, почему все ненавидят риэлторов

14 историй, которые показывают, почему все ненавидят риэлторов

Автор:
12 июля 2023 10:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аренда кв   истории   квартиры   риэлтор   риэлтор ужасный   снять жилье   
1686
15

В поиске жилья люди прибегают к помощи риэлторов. Однако репутация у них так себе: могут брать большую комиссию ни за что, в целом не особо помогают, да ещё и кидают на деньги. Пользователи поделились своим неудачным опытом с акулами недвижимости.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: аренда кв   истории   квартиры   риэлтор   риэлтор ужасный   снять жилье   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Antique computer Час назад
Следующий пост, пожалуйста, об официантах.

Да начнется бурление под моим комментарием!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
KotSkripaley 5 минут назад
Про дочь понравилось, остальное не читал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 15 минут назад
Свободный выбор. Никто не заставляет пользоваться услугами риелторов, но ведь пользуются. Даже учитывая таких гигантов как ЦИАН и прочих, где можно найти квартиру напрямую от хозяина. Но нет, люди готовы платить человеку, который просто посредник и не несет никакой ответственности. Он получает просто за то, что существует.
У нас так любят ругать тех, кому сами доверились и якобы обманулись в ожиданиях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52819



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#удивительно#шоу бизнес#позитив#Жизнь#дизайн#авария#археология
#интересное#Прикол#в мире#интересно#истории#СССР#мир#США#красота#ДТП
#Юмор#люди#факты#новости#кино#Ynews#Музыка#история#истории из жизни#милота
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться