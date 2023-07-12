14 историй, которые показывают, почему все ненавидят риэлторов

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В поиске жилья люди прибегают к помощи риэлторов. Однако репутация у них так себе: могут брать большую комиссию ни за что, в целом не особо помогают, да ещё и кидают на деньги. Пользователи поделились своим неудачным опытом с акулами недвижимости.
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Да начнется бурление под моим комментарием!
У нас так любят ругать тех, кому сами доверились и якобы обманулись в ожиданиях.