7 фильмов с Томом Хэнксом, о которых вы могли не знать

Режиссерский дебют Хэнкса "То, что ты делаешь!" - это признание в любви к музыке. Действие фильма происходит в 1964 году и рассказывает о взлете и падении вымышленной группы The Wonders из маленького городка в Пенсильвании. Хэнкс играет роль мистера Уайта, менеджера группы, который с энтузиазмом помогает музыкантам. Картина исследует преобразующую силу музыки и ее влияние на жизнь всех, кто ей занимается.