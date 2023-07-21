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7 фильмов с Томом Хэнксом, о которых вы могли не знать

7 фильмов с Томом Хэнксом, о которых вы могли не знать

Автор:
21 июля 2023 15:38
Сообщество : Кино
Метки: Том Хэнкс   интересное   кино   подборка   роль   фильм   
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Последние четыре десятилетия Том Хэнкс не перестает радовать публику своей блестящей игрой. От незабываемых ролей в культовых фильмах до изображения реальных личностей, Хэнкс закрепил за собой статус одного из самых известных голливудских актеров. В его обширной фильмографии есть картины, которые, возможно, не запомнились нам, но демонстрируют многогранность и талант Тома.

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В драматической комедии 1986 года Хэнкс играет Дэвида Баснера, успешного рекламного агента, жизнь которого принимает неожиданный оборот, когда рушится брак его родителей. Дэвид оказывается меж двух огней. Да и сам пытается совместить личную жизнь и карьерные устремления. После участия в этом фильме актер начал видеть в себе нечто большее, чем просто парня с комедийным амплуа.

Самый малобюджетный фильм с Томом Хэнксом в главной роли со времен "Мы всегда говорим "до свидания". "Голограмма для короля" - геополитическая мелодрама 2016 года. Хэнкс играет Алана Клэя, представителя IT-компании, переживающего трудности. Ему поручено представить голографическую систему телеконференций королю Саудовской Аравии. Путешествие Алана становится метафорическим исследованием его личности, собственных проблем и поиска второго шанса.

Фильм "Джо против вулкана" режиссера Джона Патрика Шэнли рассказывает историю Джо Бэнкса. Он - унылый клерк, которому ставят неизлечимое заболевание. Несмотря на то, что главную роль исполняет Том Хэнкс, фильм не получил широкой известности. Зато завоевал популярность среди поклонников жанра черной комедии. Работа демонстрирует многогранность актерского таланта Хэнкса, легко сочетающего юмор, романтику и самоанализ.

Действие фильма разворачивается на фоне бандитского мира финансов, политики и средств массовой информации. Жизнь Шермана Маккоя, биржевого маклера с Уолл-стрит, превращается в хаос, когда его любовница совершает наезд на пешехода. Трагикомедия, в которой наряду с Хэнксом снялись Брюс Уиллис, Мелани Гриффит, Ким Кэттролл и Морган Фримен, оказалась коммерчески неуспешной. Бюджет составил 47 млн долларов, а кассовые сборы в США - чуть более 15 млн долларов. Кроме того, фильм удостоили позорного звания "Худшая картина" на премии Stinkers Bad Movie Awards.

"Человек в одном красном ботинке" - еще одна картина, с треском провалившаяся в прокате. В фильме киностудии 20th Century Fox Хэнкс убедительно сыграл роль Ричарда Дрю, скрипача, невольно попавшего в паутину шпионажа. Став объектом операции ЦРУ, Ричарда преследуют агенты и мафиози.


Режиссерский дебют Хэнкса "То, что ты делаешь!" - это признание в любви к музыке. Действие фильма происходит в 1964 году и рассказывает о взлете и падении вымышленной группы The Wonders из маленького городка в Пенсильвании. Хэнкс играет роль мистера Уайта, менеджера группы, который с энтузиазмом помогает музыкантам. Картина исследует преобразующую силу музыки и ее влияние на жизнь всех, кто ей занимается.

Данный фильм является дебютным для Хэнкса. Ему досталась небольшая роль Эллиота, студента-психолога и бывшего парня Эми. Он оказывается втянутым в цепочку ужасающих событий. Поначалу героя Хэнкса планировалось убить, но игра актера так понравилась режиссеру, что сценарий изменили. Даже в жанре ужасов Том демонстрирует свою способность придать герою человечность и правдивость.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Том Хэнкс   интересное   кино   подборка   роль   фильм   
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7  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
"Человек в одном красном ботинке" - это американский очень хреновый ремейк фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке".
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5k
Горожанин 2 часа назад
Заколебали уже носиться с этим Томом Хэнксом. Что он и другие такие же актеры для вас хорошего сделали, что они вообще хорошего сделали для людей?Это просто актеры. Марионетки, пусть и профессиональные. Но не более того. К чему это инфантильное желание видеть в их игре и в их героев - ваш личный смысл? Вы е.б.а.н.у.л.и..сь? С человеческой точки зрения лучше любить и публично славить, например, врача, который помог лично Вам или Вашему ребенку, или учтеля. Но актера?! Он даже не себя воплощает, не свои идеи.

"Ну, тупые"....
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75k
Viktor 2 часа назад
Мой любимый (один из любимых) зарубежных актёров!
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906
ruslan d 2 часа назад
И правда
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