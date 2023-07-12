14 работ от оскароносного голливудского гримёра, которые стирают грань между фантазией и реальностью

Марк Кулир — известный британский художник по гриму, специалист по спецэффектам и протезному макияжу. Также он директор компании Coulier Creatures FX, которая специализируется на создании сложного грима и довольно востребована в Голливуде.
Работы Марка Кулира можно увидеть в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Мумия возвращается», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Железная леди», «Отель Гранд Будапешт», «Суспирия», «Гонка», «Первому игроку приготовиться», «Мир Юрского периода 2», «Богемская рапсодия», «Пиноккио», а также в серии фильмов о Гарри Поттере и множестве других. Мы собрали несколько работ Марка и его компании, которыми он сам делиться в своих социальных сетях.
Шуна Сасси из фильма «Ночной народ», 1990 год
Одна из первых серьёзных работ Марка Кулира.
Персонаж с гипертрихозом из сериала «Новый Папа», 2020 год
Гипертрихоз – это избыточный рост волос на всех участках тела и головы.
«Пиноккио», 2020 год
«Пиноккио» был номинирован на Оскар за «Лучший грим и причёски», чем Марк Кулир очень сильно гордится. Предлагаем посмотреть поближе на другие впечатляющие примеры грима из этого фильма.
Ранняя версия грима Кота в «Пиноккио»
Вот так должен был выглядеть Сверчок в ранней задумке
А к такому Сверчку пришли в итоге
Мистер Ворон
Мистер Сова
Мистер Горилла
«Элвис», 2022 год
Баба Яга из «Дракулы», 2014 год
«Железная леди», 2011 год
Фильм получил «Оскар» за лучший грим.
Мастер-вампир из «Дракулы», 2014 год
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