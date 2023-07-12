14 работ от оскароносного голливудского гримёра, которые стирают грань между фантазией и реальностью

Работы Марка Кулира можно увидеть в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Мумия возвращается», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Железная леди», «Отель Гранд Будапешт», «Суспирия», «Гонка», «Первому игроку приготовиться», «Мир Юрского периода 2», «Богемская рапсодия», «Пиноккио», а также в серии фильмов о Гарри Поттере и множестве других. Мы собрали несколько работ Марка и его компании, которыми он сам делиться в своих социальных сетях.

Шуна Сасси из фильма «Ночной народ», 1990 год