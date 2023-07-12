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14 работ от оскароносного голливудского гримёра, которые стирают грань между фантазией и реальностью

14 работ от оскароносного голливудского гримёра, которые стирают грань между фантазией и реальностью

Автор:
12 июля 2023 11:16
Сообщество : Кино
Метки: Марк Кулир   грим   кино   специалист по спецэффектам   фото   художник по гриму   
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Марк Кулир — известный британский художник по гриму, специалист по спецэффектам и протезному макияжу. Также он директор компании Coulier Creatures FX, которая специализируется на создании сложного грима и довольно востребована в Голливуде.

Работы Марка Кулира можно увидеть в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Мумия возвращается», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Железная леди», «Отель Гранд Будапешт», «Суспирия», «Гонка», «Первому игроку приготовиться», «Мир Юрского периода 2», «Богемская рапсодия», «Пиноккио», а также в серии фильмов о Гарри Поттере и множестве других. Мы собрали несколько работ Марка и его компании, которыми он сам делиться в своих социальных сетях.


Шуна Сасси из фильма «Ночной народ», 1990 год

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Одна из первых серьёзных работ Марка Кулира.


Персонаж с гипертрихозом из сериала «Новый Папа», 2020 год

Гипертрихоз – это избыточный рост волос на всех участках тела и головы.


«Пиноккио», 2020 год

«Пиноккио» был номинирован на Оскар за «Лучший грим и причёски», чем Марк Кулир очень сильно гордится. Предлагаем посмотреть поближе на другие впечатляющие примеры грима из этого фильма.


Ранняя версия грима Кота в «Пиноккио»


Вот так должен был выглядеть Сверчок в ранней задумке


А к такому Сверчку пришли в итоге


Мистер Ворон


Мистер Сова


Мистер Горилла


«Элвис», 2022 год

Баба Яга из «Дракулы», 2014 год

«Железная леди», 2011 год

Фильм получил «Оскар» за лучший грим.


Мастер-вампир из «Дракулы», 2014 год

Источник:

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Метки: Марк Кулир   грим   кино   специалист по спецэффектам   фото   художник по гриму   
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6  комментариев
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54k
dima423 55 минут назад
Баба яга плохо...глаза красивые молодые, форма черепа тоже
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5k
Нуи Хусим 5 минут назад
Да, как то так я себе пиндосов и представляю!
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31k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
Тайвин Ланистер узнается по глазам
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14k
Kostick 51 минуту назад
вот каким тут боком стрип в роли тэтчер? по большому счету прическа только.

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4k
Наталья 55 минут назад
Сверчок первой версии интереснее.
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4k
Наталья 55 минут назад
Крутой грим.
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