17 фото сказочного итальянского замка, где на каждый день года есть своя комната

Саммеццано и его 365 комнат: как в сердце Тосканы появился потрясающий замок в восточном стиле.
Пожалуй, Саммеццано не похож ни на один из них. Находится он недалеко от Флоренции в городке Реджелло в окружении большого ландшафтного парка. Увы, попасть в него практически невозможно: замок заброшен уже несколько десятилетий, а территория вокруг находится под охраной. Открывают его лишь изредка для специальных мероприятий, поэтому полюбоваться его убранством могут только редкие гости. Но все они — счастливчики, ведь такие интерьеры, как в замке Саммеццано, вряд ли можно где-то встретить. В замке 365 комнат, на каждый день года. Предлагаем посмотреть крохотную часть этого роскошного убранства.
История этого замка восходит к VIII веку, по некоторым данным именно тут скончался Карл Великий
Эти земли в разное время принадлежали богатым и влиятельным семьям
Среди владельцев была, например, семья Медичи
В XIX веке замок выкупил маркиз Фердинандо Панчатичи
Маркиз устал от суеты Флоренции и обосновался в Реджелло на несколько десятилетий
Тогда на месте замка был охотничий домик, и Панчатичи его полностью перестроил
Маркиз занимался строительством замка сорок лет, вдохновляясь рассказами о путешествиях
В то время в Европе был огромный интерес к Востоку
Восточный мир был идеализирован в книгах и произведениях искусства
Именно по этой причине Саммеццано — самый нетипичный тосканский замок
Здесь царит индийско-арабская атмосфера
Она отсылает к мавританским шедеврам и к архитектуре моголов
Саммеццано больше напоминает Тадж-Махал и мусульманские мечети
В замке 365 комнат, на каждый день года, при этом у всех помещений разный дизайн
Убранство очень яркое, здесь словно попадаешь в восточную сказку и красочный калейдоскоп
На одной из стен есть фраза на латыни Non plus ultra, что переводится как «Ничего дальше»
Действительно посетители тут словно переносятся в другой мир, после которого нет ничего красивее
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