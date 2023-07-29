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17 фото сказочного итальянского замка, где на каждый день года есть своя комната

17 фото сказочного итальянского замка, где на каждый день года есть своя комната

Автор:
29 июля 2023 11:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Италия   Саммеццано   замок   красота   удивительно   фото   
1385
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Саммеццано и его 365 комнат: как в сердце Тосканы появился потрясающий замок в восточном стиле.

Пожалуй, Саммеццано не похож ни на один из них. Находится он недалеко от Флоренции в городке Реджелло в окружении большого ландшафтного парка. Увы, попасть в него практически невозможно: замок заброшен уже несколько десятилетий, а территория вокруг находится под охраной. Открывают его лишь изредка для специальных мероприятий, поэтому полюбоваться его убранством могут только редкие гости. Но все они — счастливчики, ведь такие интерьеры, как в замке Саммеццано, вряд ли можно где-то встретить. В замке 365 комнат, на каждый день года. Предлагаем посмотреть крохотную часть этого роскошного убранства.


История этого замка восходит к VIII веку, по некоторым данным именно тут скончался Карл Великий

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Эти земли в разное время принадлежали богатым и влиятельным семьям

Среди владельцев была, например, семья Медичи

В XIX веке замок выкупил маркиз Фердинандо Панчатичи

Маркиз устал от суеты Флоренции и обосновался в Реджелло на несколько десятилетий

Тогда на месте замка был охотничий домик, и Панчатичи его полностью перестроил

Маркиз занимался строительством замка сорок лет, вдохновляясь рассказами о путешествиях

В то время в Европе был огромный интерес к Востоку

Восточный мир был идеализирован в книгах и произведениях искусства

Именно по этой причине Саммеццано — самый нетипичный тосканский замок

Здесь царит индийско-арабская атмосфера

Она отсылает к мавританским шедеврам и к архитектуре моголов

Саммеццано больше напоминает Тадж-Махал и мусульманские мечети

В замке 365 комнат, на каждый день года, при этом у всех помещений разный дизайн

Убранство очень яркое, здесь словно попадаешь в восточную сказку и красочный калейдоскоп

На одной из стен есть фраза на латыни Non plus ultra, что переводится как «Ничего дальше»

Действительно посетители тут словно переносятся в другой мир, после которого нет ничего красивее

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Метки: Италия   Саммеццано   замок   красота   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Julia Sepp 49 минут назад
А високосный год почепу не считается ? Вроде как юлиананский календарь ввели ещё до н.э.
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