17 фото сказочного итальянского замка, где на каждый день года есть своя комната

Пожалуй, Саммеццано не похож ни на один из них. Находится он недалеко от Флоренции в городке Реджелло в окружении большого ландшафтного парка. Увы, попасть в него практически невозможно: замок заброшен уже несколько десятилетий, а территория вокруг находится под охраной. Открывают его лишь изредка для специальных мероприятий, поэтому полюбоваться его убранством могут только редкие гости. Но все они — счастливчики, ведь такие интерьеры, как в замке Саммеццано, вряд ли можно где-то встретить. В замке 365 комнат, на каждый день года. Предлагаем посмотреть крохотную часть этого роскошного убранства.

История этого замка восходит к VIII веку, по некоторым данным именно тут скончался Карл Великий