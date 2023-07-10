Тембральная магия Ольги Вардашевой

Но отсутствие специального образования не стало препятствием в построении карьеры. В 1966 года Ольга стала солисткой Ленинградского мюзик-холла, с которым была связана её профессиональная деятельность на протяжении последующих четырех десятилетий.

Под чутким руководством талантливого режиссёра Ильи Рахлина она смогла раскрыться не только как певица, но и как драматическая актриса. Которая с помощью эмоций и голоса передавала зрителям полный спектр переживаний жизни, что буквально проживала её героиня на сцене во время выступления.