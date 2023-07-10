Тембральная магия Ольги Вардашевой

Назвать эту исполнительницу забытой в полном смысле нельзя. Но заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева – природный бриллиант, который хоть и не сиял на сцене и экранах очень ярко, в отличие от ряда других исполнителей, но отзывался в душах и сердцах зрителей и слушателей чем-то полузабытым, но до боли знакомым и родным.
Девочка родилась в Беслане (тогда Иристоне) в 1946 году. И пела, сколько себя помнила. Возможностей развиваться в этом направлении не было – ни музыкальной школы, ни педагогов. Большую часть времени воспитанием Оли занимались бабушка с дедушкой: мать была артисткой ансамбля песни и танца и большую часть года проводила на гастролях.
В 1955 году женщина вышла второй раз замуж и позднее забрала дочь в Ленинград, где перед Олей открылись другие перспективы. Она училась и одновременно работала на заводе. Девушка поступила в музыкальное училище, но бросила после первого года обучения: эстрадное отделение только открылось, и педагоги по вокалу постоянно менялись. Не было единой методики преподавания, но сказывалась сильная нагрузка на связки.
Но отсутствие специального образования не стало препятствием в построении карьеры. В 1966 года Ольга стала солисткой Ленинградского мюзик-холла, с которым была связана её профессиональная деятельность на протяжении последующих четырех десятилетий.
Под чутким руководством талантливого режиссёра Ильи Рахлина она смогла раскрыться не только как певица, но и как драматическая актриса. Которая с помощью эмоций и голоса передавала зрителям полный спектр переживаний жизни, что буквально проживала её героиня на сцене во время выступления.
В числе самых известных песен из репертуара Ольги Олеговны «Белый танец», «За рекою туман», «Кто виноват», «Мать солдата», «Не судите меня», «Отчий дом», «Семь нот», «Серебряные свадьбы», «Я иду по дороге», «Старый костёр».
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Вардашева также снялась в четырёх фильмах. В последнем – «Небесные ласточки» партнёром певицы стал Андрей Миронов.
В 70-х очень популярным в Союзе был дуэт Вардашевой и её коллеги Людмилы Невзгляд. Их даже сравнивали с популярным испанским дуэтом Baccara из-за некоторого внешнего сходства и присутствия в репертуаре песен на испанском языке.
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Певица ушла из жизни в январе этого года в возрасте 76 лет, оставив миру наследие в виде завораживающих песен, в мелодике которых каждый почувствует для себя что-то близкое и особенное.
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Получается 1947 года рождения.
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