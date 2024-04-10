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30 самых странных почтовых отправлений

30 самых странных почтовых отправлений

Автор:
10 апреля 2024 11:43
Сообщество : Юмор
Метки: Посылка   отправление   письмо   подборка   почта   странность   
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Родители неустанно повторяют детям: "Не принимайте подарки от незнакомцев". Но что делать, если приходит электронное письмо или неожиданная посылка, адресованная вам? Конечно, услуги доставки продуктов и товаров на дом пользуются большим спросом, и порой курьеры ошибаются. И в этой подборке таких случаев немало.

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"Я заказал несколько книг для колледжа, но вместо них получил это".


"Отправление адресовано мне, обратного адреса нет. Коробка была запечатана, наверное, не стоило этого делать, но я открыла её ножом (надеюсь, я не проклята). Внутри оказалась шкатулка с деревянным сердцем".


"Опалённый шалфей, кукла и старая фотография пожилой женщины. Ни обратного адреса, ни друзей или родственников, признавшихся в том, что они это отправили. Розыгрыш?"


"Нужна туалетная бумага? Не спрашивай, как мы узнали".


"Спасибо, что стали одним из первых клиентов Orka. В знак благодарности мы собрали и упаковали по волосу с каждого основателя компании".


"Детка, я подумал, что ты скучаешь по моей бороде".


"Умная кремация".


"Вероятно, телефон принадлежал злоумышленникам. Так они решили от него избавиться".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Посылка   отправление   письмо   подборка   почта   странность   
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