30 самых странных почтовых отправлений

Отставить слезы и страдания

Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне

Пост о Почте России, который запоздал на три месяца

12 странных статуй и памятников со всего света

Эти люди с нетерпением ждали посылку, но доставка принесла им одно расстройство

Старейшее в мире отправление нашло адресата почти через век