30 самых странных почтовых отправлений

Родители неустанно повторяют детям: "Не принимайте подарки от незнакомцев". Но что делать, если приходит электронное письмо или неожиданная посылка, адресованная вам? Конечно, услуги доставки продуктов и товаров на дом пользуются большим спросом, и порой курьеры ошибаются. И в этой подборке таких случаев немало.
"Я заказал несколько книг для колледжа, но вместо них получил это".
"Отправление адресовано мне, обратного адреса нет. Коробка была запечатана, наверное, не стоило этого делать, но я открыла её ножом (надеюсь, я не проклята). Внутри оказалась шкатулка с деревянным сердцем".
5. "Незнакомка прислала мне волосы со своей головы, бровей, рук, пальцев ног и лобка. Письмо на шведском языке"
"Опалённый шалфей, кукла и старая фотография пожилой женщины. Ни обратного адреса, ни друзей или родственников, признавшихся в том, что они это отправили. Розыгрыш?"
"Нужна туалетная бумага? Не спрашивай, как мы узнали".
11. "Не оставляй окно открытым. Тебе может стать плохо или ещё хуже. Ты готов? Спокойной ночи"
"Спасибо, что стали одним из первых клиентов Orka. В знак благодарности мы собрали и упаковали по волосу с каждого основателя компании".
13. "Несколько месяцев назад я заказал пару старых военных ботинок, а внутри ботинка оказалась учебная ручная граната"
"Детка, я подумал, что ты скучаешь по моей бороде".
"Умная кремация".
"Вероятно, телефон принадлежал злоумышленникам. Так они решили от него избавиться".
25. "Я только что получил это по почте. Понятия не имею, кто отправитель, и боюсь слушать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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