В Китае учитель два года носил на спине ученика с редким заболеванием





Мальчик прошел лечение, и, хотя болезнь осталась, его состояние улучшилось. «Раньше частота приступов нарколепсии составляла около двух-трех раз в неделю. С прошлого года она снизилась», — говорит Лунцзюнь. Отмечается, что в течение двух лет каждый раз, когда у мальчика случался приступ, учитель нес его на спине до машины и отвозил к нему домой, где передавал бабушке и дедушке. Родственники назвали Лунцзюня добрым человеком и заявили, что благодаря его помощи мальчик по-прежнему посещает школу. Мужчина, в свою очередь, заявил, что считает своим долгом помогать Иньюаню. Он выразил надежду, что врачи вылечат расстройство сна у мальчика.