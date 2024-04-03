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В Китае учитель два года носил на спине ученика с редким заболеванием

В Китае учитель два года носил на спине ученика с редким заболеванием

Автор:
03 апреля 2024 10:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: добро   ппоступок   работа   ученик   учитель   школа   
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Сюй Лунцзюнь, учитель средней школы в городе Чунцин, примерно два года назад впервые заметил, что мальчик по имени Иньюань чрезмерно много спит. Он пытался разбудить ученика, брызгая ему водой в лицо и щипая его, но безуспешно.

Тогда учитель сообщил об этом семье мальчика и предложил отвезти его в больницу. Врачи диагностировали у ребенка нарколепсию — заболевание нервной системы, относящееся к гиперсомниям. Болезнь характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания, а также внезапными снижениями тонуса мышц при ясном сознании.



Мальчик прошел лечение, и, хотя болезнь осталась, его состояние улучшилось. «Раньше частота приступов нарколепсии составляла около двух-трех раз в неделю. С прошлого года она снизилась», — говорит Лунцзюнь. Отмечается, что в течение двух лет каждый раз, когда у мальчика случался приступ, учитель нес его на спине до машины и отвозил к нему домой, где передавал бабушке и дедушке. Родственники назвали Лунцзюня добрым человеком и заявили, что благодаря его помощи мальчик по-прежнему посещает школу. Мужчина, в свою очередь, заявил, что считает своим долгом помогать Иньюаню. Он выразил надежду, что врачи вылечат расстройство сна у мальчика.

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Метки: добро   ппоступок   работа   ученик   учитель   школа   
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1  комментарий
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Vladimir 39 минут назад
Хорошо когда у человека учитель не профессия, а призвание.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2271 пост (2178 в горячем)

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