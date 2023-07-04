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Как кормят на борту российских и других авиакомпаний

Как кормят на борту российских и других авиакомпаний

Автор:
04 июля 2023 20:31
Сообщество : Еда
Метки: Еда   авиакомпания   бортовое питание   перелет   питание на борту   самолет   
1332
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Бортовое питание у разных авиакомпаний отличается. Сейчас покажем, сколько стоит платное питание и как оно выглядит.

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А вам какая еда во время ваших перелётов запомнилась больше всего?


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Метки: Еда   авиакомпания   бортовое питание   перелет   питание на борту   самолет   
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5  комментариев
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1k
Сид 36 минут назад
Бангкок эйрвейз вполне нормально кормит,учитывая что лететь 1 час. Взлетели,начали кормить,поели,посадка.
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11k
El Niño 16 минут назад
Мне запомнился в «Трансаэро» обед из карамельки! Вторую сразу не дали. Еще запомнился обед в «EasyJet» лет 15 назад. Долго летели, от скуки жрали и пили. Мои товарищи вылакали все пиво, а я давился кофе. В общем, наелись и напились. Я рассчитался картой, а платеж не прошел, видимо. Вот уж действительно запоминающийся обед.
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50k
Прораб 17 минут назад
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1k
WithU Полчаса назад
А нам запомнилась еда под названием Дж.Даниелз. Давно дело было , перелет был очень длительный, но , благодаря моему хорошему аппетиту , пролетел( прошу прощения за каламбур), как мгновение .
А если по теме - в самолетах вообще есть не могу ,все это потом камнем в желудке .
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