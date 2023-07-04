Как кормят на борту российских и других авиакомпаний

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Бортовое питание у разных авиакомпаний отличается. Сейчас покажем, сколько стоит платное питание и как оно выглядит.
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А вам какая еда во время ваших перелётов запомнилась больше всего?
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А если по теме - в самолетах вообще есть не могу ,все это потом камнем в желудке .