Ава Гарднер: чувственная красота и печальный конец королевы Голливуда

На негласный титул королевы Голливуда в разное время претендовали красивейшие женщины своей эпохи. Но эта транслировала миру такую мощную энергетику и чувственную притягательность, что её даже представляли специфическим образом, на грани.
Итак, Ава Гарднер – «самое сексуальное животное на Земле». Эйва Лавиния Гарднер родилась в 1922 году и была младшим шестым ребёнком в семье фермера из Северной Каролины. Воспитывалась девочка в строгости, где-то даже граничащей с жёсткостью: ни красивых нарядов, ни косметики. Даже книги были под запретом за исключением Библии.
Окончив курсы секретарей, 18-летняя Ава перебралась в Нью-Йорк, где у её сестры с мужем было фотоателье. В 1940 году снимок девушки попался на глаза представителю дочерней компании киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Контракт был подписан быстро. И одновременно с обучением на курсах актёрского мастерства начался путь Авы к вершинам.
Сначала это были эпизодические роли. Первым серьёзным успехом стала картина 1946 года «Убийцы». А настоящая слава пришла после фильма «Снега Килиманджаро» 1952 года, за роль в котором актриса была номинирована на «Оскар».
Гарднер стала признанной звездой 50-х. И хотя об актёрском таланте критики отзывались очень сдержанно, о красоте, притягательности и врождённой чувственности говорить было излишним.
Несмотря на обилие поклонников, Ава не бросилась с головой в отношения. Всё же сказывалось строгое воспитание и моральные установки. И Микки Руни – известный голливудский актёр стал ухаживать за Гарднер и быстро понял, что единственным способом добиться расположения красавицы является брак.
Он состоялся, но продержался едва ли год: Руни был женат на карьере, и Аву не устраивали его постоянные разъезды и посещения светских тусовок. После развода на блистательную красотку обратил внимание Говард Хьюз – предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссёр, продюсер. В её распоряжении было всё – драгоценности, наряды, отдых, моментальное исполнение любых капризов. Но клетка оказалась золотой: миллиардер ревновал возлюбленную, контролировал каждый её шаг и даже приставил охрану.
После завершения отношений у актрисы начался роман с Арти Шоу. Талантливый кларнетист поначалу покорил сердце женщины. Но они оказались слишком разными в культурном плане – энциклопедически образованный интеллектуал и провинциальная простушка, которая кроме Библии ничего в жизни и не прочла.
После разрыва отношений в жизни Авы начался период, в который она и получила то самое неоднозначное прозвище – «самое сексуальное животное на Земле». Череда романов прервалась после встречи с Фрэнком Синатрой. Певец влюбился и даже расторг брак, чтобы жениться на возлюбленной.
Их отношения напоминали американские горки: бурные скандалы и не менее страстные примирения. Супруги строили карьеру и постепенно отдалялись друг от друга. Омрачал отношения и тот факт, что Ава не могла забеременеть. В 1957 году и этот брак перестал существовать.
Следующие годы снова стали чередой романов. При этом актриса активно снималась. На её счету роли в мелодраме «Могамбо», драме Джозефа Манкевича «Босоногая графиня», постапокалиптическом фильме «На берегу». К 60-м карьера пошла на спад. И последними заметными проектами стали роли в военной драме «Ангел в красном» и экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Ночь игуаны».
Сказывались и проблемы со здоровьем: два инсульта (кстати, в период болезни все расходы на себя взял Синатра), рана на щеке, которую Ава получила в результате безумного поступка. Очередной любовник-тореадор позволил ей принять участие в корриде, и разъярённый бык вспорол женщине щёку. Пластическая операция сделала шрам на лице почти незаметным, но Гарднер несколько лет провела в уединении, отказываясь сниматься и даже выходить из дома.
Последним заметным проектом стало участие в сказке «Синяя птица» 1976 года. После которой актриса очень редко появлялась на экранах. Она погрузилась в затяжную депрессию, преодолеть которую пыталась старым и проверенным, но абсолютно недейственным способом – алкоголем.
Как-то ей позвонили со студии с предложением сыграть роль одинокой богатой женщины. Ава швырнула трубку со словами: «Я всю жизнь её играю!»
После сердечного приступа здоровье стремительно ухудшалось. Актриса скончалась в 1990 году, несмотря на усилия врачей и колоссальные финансовые вливания Синатры.
Забвение и одиночество – удел многих когда-то ярко сиявших звёзд. Но зачастую они сами виноваты в таком исходе. И напоминанием о яркой жизни остаются яркие роли в фильмах, ставших классикой.
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