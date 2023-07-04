Ава Гарднер: чувственная красота и печальный конец королевы Голливуда

После разрыва отношений в жизни Авы начался период, в который она и получила то самое неоднозначное прозвище – «самое сексуальное животное на Земле». Череда романов прервалась после встречи с Фрэнком Синатрой. Певец влюбился и даже расторг брак, чтобы жениться на возлюбленной.

Их отношения напоминали американские горки: бурные скандалы и не менее страстные примирения. Супруги строили карьеру и постепенно отдалялись друг от друга. Омрачал отношения и тот факт, что Ава не могла забеременеть. В 1957 году и этот брак перестал существовать.