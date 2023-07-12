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Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафе

Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафе

Автор:
12 июля 2023 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нелюди   животные   кафе   клетка   медведь   омск   
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Сибиряков возмутили владельцы придорожного кафе на трассе «Новосибирск-Омск», которые держат в клетке дикого медведя в рекламных целях. Животное выглядит больным и обессиленным.

Сибиряков возмутили владельцы придорожного кафе на трассе «Новосибирск-Омск», которые держат в клетке дикого медведя в рекламных целях. Животное выглядит больным и обессиленным.

По словам водителей, медведь живет в таких условиях уже несколько лет. Когда-то его отловили владельцы заведения у трассы и поместили в клетку. Они якобы пытались пристроить зверя в зоопарк, но его не приняли.

«Это кафе постоянно проверяют после жалоб, но толку нет. Медведь не нужен ни зоопаркам Омска и Новосибирска, ни реабилитационным центрам для диких животных. При этом держать медведя в клетке бизнесменам этим тоже нельзя без документов, но дела нет до этого государству. Сейчас косолапый привлекает посетителей в кафе», — рассказал Atas.info сибиряк Виталий, знакомый с ситуацией.

На медведя сейчас больно смотреть, как утверждают сибиряки. Сидя в узкой клетке, он трется о прутья шерстью, и она лезет. На его морде одни проплешины.

Неравнодушные новосибирцы пытаются достучаться до зоозащитников и Министерства природы и экологии региона. В нашей области уже оказывали помощь медведям, которые в ней нуждались.



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Метки: Видео   Нелюди   животные   кафе   клетка   медведь   омск   
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2  комментария
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5k
Евгений Д 42 минуты назад
Запретить содержание животных в частных местах.
Это просто издевательство над животными, как издевательство и контактные зоопарки
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1k
ruslan d 46 минут назад
не очень привлекательная реклама ...
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