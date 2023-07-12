Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафе

Сибиряков возмутили владельцы придорожного кафе на трассе «Новосибирск-Омск», которые держат в клетке дикого медведя в рекламных целях. Животное выглядит больным и обессиленным.
Сибиряков возмутили владельцы придорожного кафе на трассе «Новосибирск-Омск», которые держат в клетке дикого медведя в рекламных целях. Животное выглядит больным и обессиленным.
По словам водителей, медведь живет в таких условиях уже несколько лет. Когда-то его отловили владельцы заведения у трассы и поместили в клетку. Они якобы пытались пристроить зверя в зоопарк, но его не приняли.
«Это кафе постоянно проверяют после жалоб, но толку нет. Медведь не нужен ни зоопаркам Омска и Новосибирска, ни реабилитационным центрам для диких животных. При этом держать медведя в клетке бизнесменам этим тоже нельзя без документов, но дела нет до этого государству. Сейчас косолапый привлекает посетителей в кафе», — рассказал Atas.info сибиряк Виталий, знакомый с ситуацией.
На медведя сейчас больно смотреть, как утверждают сибиряки. Сидя в узкой клетке, он трется о прутья шерстью, и она лезет. На его морде одни проплешины.
Неравнодушные новосибирцы пытаются достучаться до зоозащитников и Министерства природы и экологии региона. В нашей области уже оказывали помощь медведям, которые в ней нуждались.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Это просто издевательство над животными, как издевательство и контактные зоопарки