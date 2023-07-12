Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафе

«Это кафе постоянно проверяют после жалоб, но толку нет. Медведь не нужен ни зоопаркам Омска и Новосибирска, ни реабилитационным центрам для диких животных. При этом держать медведя в клетке бизнесменам этим тоже нельзя без документов, но дела нет до этого государству. Сейчас косолапый привлекает посетителей в кафе», — рассказал Atas.info сибиряк Виталий, знакомый с ситуацией.

На медведя сейчас больно смотреть, как утверждают сибиряки. Сидя в узкой клетке, он трется о прутья шерстью, и она лезет. На его морде одни проплешины.

Неравнодушные новосибирцы пытаются достучаться до зоозащитников и Министерства природы и экологии региона. В нашей области уже оказывали помощь медведям, которые в ней нуждались.



