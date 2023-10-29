Во Владивостоке двое персонажей обокрали работников пиццерии

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Зашли, забрали содержимое и вышли.
Сегодня, данные персонажи обчистили раздевалку «Додо» пицерии на Некрасовская 61. Зашли, забрали содержимое и вышли. За информацию о том, кто они и как с ними связаться будем благодарны.
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