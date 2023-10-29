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Во Владивостоке двое персонажей обокрали работников пиццерии

Во Владивостоке двое персонажей обокрали работников пиццерии

Автор:
29 октября 2023 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   воры   кража   люди   пиццерия   
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Зашли, забрали содержимое и вышли.

Сегодня, данные персонажи обчистили раздевалку «Додо» пицерии на Некрасовская 61. Зашли, забрали содержимое и вышли. За информацию о том, кто они и как с ними связаться будем благодарны.

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Метки: Видео   Владивосток   воры   кража   люди   пиццерия   
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1  комментарий
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александр ломовицкий Полчаса назад
"кто они" - чурки вонючие . кто они еще могут быть. как ни откроешь криминальную хронику так везде вонючие гастеры.
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