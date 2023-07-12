Сундучок с секретом: история винного ящика, в котором поселился злобный дух

У Манниса была небольшая мастерская по ремонту и продаже антиквариата и мебели в Портленде. Куда мужчина и привёз приобретение, чтобы привести в надлежащий вид. Кевин отлучился по делам, но уже через полчаса ему с истеричными криками позвонила продавец, остававшаяся в лавке. Девушка кричала, что кто-то ломится в подвал с дикими воплями.

Кевин примчался и обнаружил продавца в шоковом состоянии, разбитые стёкла и лопнувшие лампочки. Попытка узнать подробности у девушки оказалась безуспешной: та ушла, не отвечала на звонки и не хотела ничего обсуждать.