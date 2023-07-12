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Сундучок с секретом: история винного ящика, в котором поселился злобный дух

Сундучок с секретом: история винного ящика, в котором поселился злобный дух

Автор:
12 июля 2023 13:45
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Кевин Маннис   Мистификация   вино   выдумка   дух   зло   коробка   случай   шкаф   ящик   
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В еврейском фольклоре диббук – это злобная душа мертвеца, которая продолжает цепляться за жизнь из-за грехов и злодейств. И порой выбирает для себя неожиданные вместилища.

Историю такого существа рассказали создатели довольно нестандартного ужастика «Диббук» 2019 года. А ещё раньше вышла картина «Одержимость», основанная на реальных событиях.

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В 2003 году писатель Кевин Маннис выставил на аукционе eBay любопытную вещицу с историей. Ящик для вина он приобрёл здесь же двумя годами ранее, отреставрировал и подарил матери. В соответствии с историей, ею владела женщина по имени Хавела, которая по глупости вызвала злобного духа во время спиритического сеанса с друзьями. Ей удалось запереть сущность в коробке. Внучка, продававшая винный ящик, утверждала, что после эмиграции бабушка взяла с собой всего три вещи, самых ценных для неё. И одной из них как раз был этот ящик.

У Манниса была небольшая мастерская по ремонту и продаже антиквариата и мебели в Портленде. Куда мужчина и привёз приобретение, чтобы привести в надлежащий вид. Кевин отлучился по делам, но уже через полчаса ему с истеричными криками позвонила продавец, остававшаяся в лавке. Девушка кричала, что кто-то ломится в подвал с дикими воплями.

Кевин примчался и обнаружил продавца в шоковом состоянии, разбитые стёкла и лопнувшие лампочки. Попытка узнать подробности у девушки оказалась безуспешной: та ушла, не отвечала на звонки и не хотела ничего обсуждать.

Мужчина никак не связал происшествие с коробкой. Он вскрыл ящик перед реставрацией и обнаружил внутри маленькую фигурку, золочёный бокал для вина, сухой розовый бутон, гранитный подсвечник и два локона – светлый и тёмный, связанных вместе.

После завершения работ Кевин подарил коробку матери на день рождения. Но она не смогла насладиться подарком. Мужчина вышел на несколько минут, чтобы ответить на звонок. А когда вернулся, обнаружил мать в полубессознательном  состоянии. У женщины случился инсульт. Позднее она письменно объяснила Кевину, что не желает иметь с ящиком ничего общего. Мужчина пытался передарить ящик брату и сестре, но те вернули презент, аргументировав открывающимися дверками и неприятным запахом.

Потом винный шкафчик удалось даже продать. Но через пару дней покупатели принесли его обратно, объяснив плохой – тёмной энергетикой. Маннис плюнул и оставил ящик дома. Практически сразу его начали мучить кошмары: странная безумного вида женщина избивала его. А утром на теле обнаруживались вполне реальные синяки неизвестного происхождения.

История о диббуке распространилась. И ящиком заинтересовался глава музея остеопатической медицины в Кирксвилле Джейсон Хэкстон. После покупки у него и у жены начались проблемы с кожей – волдыри, язвы и другие проблемы со здоровьем.

На основе собственного опыта Хэкстон написал книгу о коробке диббука (по ней и сняли «Одержимость»), в которой предположил, что содержимое винного ящика – и не добро, и не зло. Автор продемонстрировал неожиданный взгляд на явление, проведя предварительное расследование. Во-первых, Маннис отказался дать ему адрес внучки первой владелицы. Примерное место Хэкстон обнаружил, но нужный дом так и не нашёл. Во-вторых, нашлись свидетели, показавшие, что Маннис хвастался, что сам придумал эту историю и раздул вокруг неё шумиху. Одному приятелю подарил сувенир, по виду очень напоминавший тот самый подсвечник. Второму разболтал, что заготовку сделал, используя свои собственные и кукольные волосы. А потом – сознательно или нет – наделил всю эту сборную солянку силой при помощи магических ритуалов.

Коробка осела в качестве экспоната в «Музее с привидениями» Зака Баганса в Лас-Вегасе. А вопросы и сомнения остались. Ведь диббук и его проклятие продолжает оставаться настоящим и будоражить умы любителей мистики, пока не доказано обратное.

Источник:

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Метки: Кевин Маннис   Мистификация   вино   выдумка   дух   зло   коробка   случай   шкаф   ящик   
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4  комментария
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401
Александр Сергеев 2 часа назад
У вас на последней картинке даже превьюха из утопии шоу с разбором этой дичи,и вы все равно эту херь постите:))
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Сундучок с секретом: история винного ящика, в котором поселился злобный духПосмотреть
Сундучок с секретом: история винного ящика, в котором поселился злобный дух
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Krapiv 46 минут назад
покупайте правильные ящики
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