ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина

Для мексиканских властей это крупный успех.
Мексиканские ВМС задержали в Тихом океане субмарину (погружающийся катер) с крупной партией кокаина. Отмечается, что это первое подобное крупное судно, которое было задержано Мексикой при нынешней администрации. Обычно их перехватывали американцы.
Отмечается, что лодка имеет 26 метров в длину, два внутренних двигателя, скорость в 8 узлов и запас хода на 20 дней. Внутри помимо 3,5 тонн кокаина находился экипаж из 5 человек.
Источник:
Как сообщили в пресс-службе ВМС Мексики за принадлежащей наркокартелю субмариной следили самолёты и корабли. Перехватить её удалось в 560 милях от мексиканского города Ла-Пас.
Успех миссии был достигнут благодаря подготовке военно-морского персонала, действовать приходилось в условиях сильных ветров и волн в открытом море
По данным ВМС, в 2023 году только на воде было изъято более 21 тонны кокаина и задержан 121 человек за незаконную перевозку наркотиков.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
UPD - уже не едет