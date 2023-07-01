ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина

Мексиканские ВМС задержали в Тихом океане субмарину (погружающийся катер) с крупной партией кокаина. Отмечается, что это первое подобное крупное судно, которое было задержано Мексикой при нынешней администрации. Обычно их перехватывали американцы.

Отмечается, что лодка имеет 26 метров в длину, два внутренних двигателя, скорость в 8 узлов и запас хода на 20 дней. Внутри помимо 3,5 тонн кокаина находился экипаж из 5 человек.