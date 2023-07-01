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ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина

ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина

Автор:
01 июля 2023 18:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мексика   вмс   кокаин   наркокартели   подлодка   тихий океан   
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Для мексиканских властей это крупный успех.

Мексиканские ВМС задержали в Тихом океане субмарину (погружающийся катер) с крупной партией кокаина. Отмечается, что это первое подобное крупное судно, которое было задержано Мексикой при нынешней администрации. Обычно их перехватывали американцы.


Отмечается, что лодка имеет 26 метров в длину, два внутренних двигателя, скорость в 8 узлов и запас хода на 20 дней. Внутри помимо 3,5 тонн кокаина находился экипаж из 5 человек.

Как сообщили в пресс-службе ВМС Мексики за принадлежащей наркокартелю субмариной следили самолёты и корабли. Перехватить её удалось в 560 милях от мексиканского города Ла-Пас.


Успех миссии был достигнут благодаря подготовке военно-морского персонала, действовать приходилось в условиях сильных ветров и волн в открытом море


По данным ВМС, в 2023 году только на воде было изъято более 21 тонны кокаина и задержан 121 человек за незаконную перевозку наркотиков.

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Метки: Видео   Мексика   вмс   кокаин   наркокартели   подлодка   тихий океан   
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11  комментариев
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5k
Старичок 2 часа назад
в далекой украине заплакал маленький, зелёный клоун)))
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15k
L.Nemo Полчаса назад
Это не подводная лодка, а полупогруженное судно. ПЛ гораздо сложнее устроены.
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2k
Sandro Полчаса назад
Команда хоть успела себе передоз устроить? 25 лет за контрабанду наркоты, а за такие объемы - явно пожизненное.
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256
ups Sandro Полчаса назад
думаешь у них был выбор?
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10k
Фомич 36 минут назад
Сдается мне, что это Петров и Баширов фейки запускают, чтобы Зеленского из себя вывести.
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16k
Алекс Час назад
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13k
GROMOZEKA Час назад
«Доктор едет, едет»

UPD - уже не едет
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2k
Alex Час назад
Зеленский расстроится
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19k
Александр 2 часа назад
Я маленькая лошадка, но стою очень много денег, и я везу свою большую повозку с того на этот берег.
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