Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром

Разгрузка гольфкара закончилась погоней за транспортным средством. Вытаскивая из кабины мешок с землёй женщина случайно привела автомобиль в движение.
Теперь-то Лиза Больц способна оценить некоторую комичность произошедшего с ней инцидента. Однако, в первый момент жительнице Мэриленда (США) было не до смеха. Более того, женщина пришла в ужас, когда увидела, что её гольф-кар отправился в дикую поездку. Пришлось женщине бежать за каром вдогонку.
Особенно трогательно (и забавно) смотрится помощь собаки, которая не совсем разобралась в произошедшем, но тоже пустилась в погоню. Да и муж Лизы, с открытым ртом полюбовавшийся всеобщей беготнёй, также добавил ситуации комизма.
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К счастью, инцидент действительно получился скорее весёлым, чем разрушительным. Бесконтрольный гольф-кар счастливо миновал припаркованные машины, обогнул бассейн и, проломив забор, въехал во двор соседа, где и завершил свой путь.
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