Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром

Теперь-то Лиза Больц способна оценить некоторую комичность произошедшего с ней инцидента. Однако, в первый момент жительнице Мэриленда (США) было не до смеха. Более того, женщина пришла в ужас, когда увидела, что её гольф-кар отправился в дикую поездку. Пришлось женщине бежать за каром вдогонку.