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Сообщество Жизнь в США 1027 постов • 253 подписчика подписаться
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Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром

Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром

Автор:
02 июля 2023 09:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Курьезы   Прикол   США   в мире   гольф-кар   люди   фейл   
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Разгрузка гольфкара закончилась погоней за транспортным средством. Вытаскивая из кабины мешок с землёй женщина случайно привела автомобиль в движение.

Теперь-то Лиза Больц способна оценить некоторую комичность произошедшего с ней инцидента. Однако, в первый момент жительнице Мэриленда (США) было не до смеха. Более того, женщина пришла в ужас, когда увидела, что её гольф-кар отправился в дикую поездку. Пришлось женщине бежать за каром вдогонку.

Особенно трогательно (и забавно) смотрится помощь собаки, которая не совсем разобралась в произошедшем, но тоже пустилась в погоню. Да и муж Лизы, с открытым ртом полюбовавшийся всеобщей беготнёй, также добавил ситуации комизма.


К счастью, инцидент действительно получился скорее весёлым, чем разрушительным. Бесконтрольный гольф-кар счастливо миновал припаркованные машины, обогнул бассейн и, проломив забор, въехал во двор соседа, где и завершил свой путь.


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Метки: Курьезы   Прикол   США   в мире   гольф-кар   люди   фейл   
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2  комментария
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11k
Властелин 40 минут назад
А где о майгад
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5k
Горожанин Час назад
Федорино горе на американский лад.
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Alex Chebrikov

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