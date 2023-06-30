Четыре интересных факта про съёмки "Чингачгука - Большого Змея"

Германия, Чехия и Болгария открыли свои двери для съёмочной группы "Чингачгука". Озеро Штребске-Плесо прекрасно подошло для эпизодов "Замок Водяной Крысы". В Чехии были выбраны самые живописные места - округа Высоких Татр, река Дунаец...

В Болгарии снималось немного сцен - на реке Камчия сняли сцену с атакой гуронов на Чингачгука.

Форт был построен в Германии, на DEFA-студии. Там же сняли эпизоды с крепостью и сценой с поединком Острия Стрелы и Чингачгука. В павильоне ради этого даже "посадили" целый лес. И там же английские войска нападали на гуронов.



