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Четыре интересных факта про съёмки "Чингачгука - Большого Змея"

Четыре интересных факта про съёмки "Чингачгука - Большого Змея"

Автор:
30 июня 2023 07:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   актеры   зарубежные фильмы   интересное   история   кино   съемки   
2081
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Вестерн увидел свет в июне 1967 года. В первые полгода проката его увидели больше 50 млн людей Восточной Германии. Уже через год фильм попал в СССР и его там ждал колоссальный успех.

Прошло уже столько лет, а картина Йозефа Маха по произведению Фенимора Купера по-прежнему остаётся очень интересной, а для старшего поколения она стала по-настоящему культовой.


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Германия, Чехия и Болгария открыли свои двери для съёмочной группы "Чингачгука". Озеро Штребске-Плесо прекрасно подошло для эпизодов "Замок Водяной Крысы". В Чехии были выбраны самые живописные места - округа Высоких Татр, река Дунаец...

В Болгарии снималось немного сцен - на реке Камчия сняли сцену с атакой гуронов на Чингачгука.

Форт был построен в Германии, на DEFA-студии. Там же сняли эпизоды с крепостью и сценой с поединком Острия Стрелы и Чингачгука. В павильоне ради этого даже "посадили" целый лес. И там же английские войска нападали на гуронов.


В юности Митич занимался греблей, поэтому сцены с управлением каноэ его не смущали. Ему потребовалось всего два-три дня тренировок, чтобы вспомнить навыки.

Для фильма было сконструировано специальное разборное каноэ из тонкого пластика и актёр лично его несколько раз проверил в действии на реке. После этого он сказал, что готов сниматься в водных сценах.
Снимали в конце осени на реке Дунаец, где течение разительно отличалось от той реки, где тренировался Митич. Пластиковую лодку швыряло из стороны в сторону и даже камень, который положили на дно каноэ, не спасал - она продолжала переворачиваться вместе с актёром. Митич вылезал из ледяной воды, а потом ему требовалось долго согреваться, чтобы не разболеться. Из-за этого были заметные простои в работе.


Персонажи актёров Рольфа Ремера и Милана Яблонского в одной из сцен начали драку и вдвоём оказались в воде с головой. Они долго не появлялись и Митич, почуяв неладное, кинулся в воду. И не зря! Ремер чуть не захлебнулся водой на дне, а Яблонский почему-то продолжал отыгрывать сцену. Гойко помог обоим выбраться из воды.


Все женщины, несомненно покорённые образом храброго Чингачгука, хватались за сердце, когда в него летели одна за другой острые стрелы. Но отважный индеец не дрогнул ни разу, ни одним мускулом на лице.

Весь секрет был в том, что за спиной Митича, между стрелами и деревом, протянули невидимые проволочные нити, по которым и двигались стрелы. Но одна из стрел как-то раз "сбилась с курса" и угодила актёру по носу.
Он мгновенно собрался и не позволил себе даже моргать, чтобы защититься от следующей стрелы. И вот так в кадре появляется хладнокровный индеец.

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Метки: Прошлое   актеры   зарубежные фильмы   интересное   история   кино   съемки   
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13  комментариев
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6k
VL Час назад
Пацаныыыыы!!!! Там фильм про индейцев!!!! И всё, всех как хером смывает со двора и толпой в к/т Первомайский... Да, было!
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44k
Цыц тут у меня 22 минуты назад
"В первые полгода проката его увидели больше 50 млн людей Восточной Германии."
Получается, что все население ГДР, включая младенцев, посмотрело фильм минимум три раза - всего в 80-х жило не более 16 млн. человек. Хотя, я и сам ходил на него несколько раз. Больше только на "Викингов".
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1k
Карл Карл Полчаса назад
Заслуженный индеец Советского Союза!
мы в детстве все хотели быть апачами!
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17k
Сергей Полчаса назад
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8k
diman02 54 минуты назад
К слову : В Соцлагере Индейцы (справедливо) были Положительными героями .
На Западе ( естественно ) Отрицательными .
Собственно не хотели освобождать Америку для ,,Американцев,,
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931
Шурман Час назад
Я помню на НГ мы тогда все были индейцами . Жаль фоток не осталось , мне мать такой костюм сшила , я даже вылезать из него не хотел и перья сделала :)
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42
Ясен Пень Час назад
Дети перестали играть в патизан и начали играть в индейцев. Появилась детская частушка:

Мальчики в поле в индейцев играли.
Девочки в поле цветы собирали.
Маша нагнулась, в жопе топор,
Метко кидает индеец Егор.
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