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"Извините, но я сейчас на пляже": итальянскую учительницу уволили после 20 лет прогулов, однако она считает это несправедливым

"Извините, но я сейчас на пляже": итальянскую учительницу уволили после 20 лет прогулов, однако она считает это несправедливым

Автор:
29 июня 2023 18:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Италия   прогульщица   суд   увольнение   учитель   школа   
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Тот случай, когда у прогульщицы есть шансы выбить из работодателя компенсацию. И отдохнула, и заработает.

У Синтии Де Лио 24 года преподавательского стажа, однако за всё это время женщина отработала лишь четыре года, а двадцать лет её в школе практически и не видели. После трудоустройства дама ушла на больничный, и первые 10 лет она не появлялась на своём рабочем месте. То болела, то посещала курсы повышения квалификации, то участвовала в конференциях - словом, использовала любую возможность лишь бы не приходить в школу. Иногда, впрочем, она пыталась навещать учебное заведение, но работала очень дозированно: суммарно по одному-два месяцу в год. В те дни, когда она вела занятия по литературе и философии, школьные инспекторы характеризовали ее способ подачи материала как «запутанный». Да и ученики были не в восторге от преподавательской деятельности педагога. Она все время забывала учебники и брала книги у детей, вечно путалась с оценками и предметами - словом, явно не понимала, где находится и, главное - зачем.


Кстати даму уже однажды пытались уволить, но суд посчитал это решение несправедливым и восстановил её в должности. После этого "ценный сотрудник" сделал выводы, что уж теперь-то ей положено немного отдохнуть после тяжбы за место. Учительница окончательно перестала посещать школу. Наконец, совсем недавно суд отменил свое решение, и женщина снова была уволена. Даму попросили с вещами на выход, мотивировав решение тем, что она не справляется со своими обязанностями.


Синтию это решение возмутило. Она намерена искать справедливости в суде, и говорит, что готова предоставить оправдательные документы за каждый день своего отсутствия. Журналисты пытались связаться с Де Лио после ее увольнения, сообщает The Times, но она не смогла прокомментировать ситуацию, потому что была занята , ответив так: «Извините, но сейчас я на пляже».


Кстати, Синтия - не единственный "работник века", который использовал несовершенство итальянского законодательства и получал зарплату, не приходя на службу. В 2021 году 66-летний Сальваторе Скумаче обошелся государству в солидную сумму в 538 000 евро - столько мужчине выплатили за 15 лет отсутствия на службе. Он утверждал, что работал инспектором пожарной безопасности в больнице Пульезе-Чаччо в Катандзаро, однако его видели в больнице только один раз — в тот день, когда он пошел подписывать свой рабочий контракт в 2005 году.



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Метки: Италия   прогульщица   суд   увольнение   учитель   школа   
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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4k
methos2 42 минуты назад
У них там совсем что ли нет понятия трудовой дисциплины?
Есть же какие-то документы регламентирующие обязанности сотрудника
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76k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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