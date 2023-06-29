"Извините, но я сейчас на пляже": итальянскую учительницу уволили после 20 лет прогулов, однако она считает это несправедливым

У Синтии Де Лио 24 года преподавательского стажа, однако за всё это время женщина отработала лишь четыре года, а двадцать лет её в школе практически и не видели. После трудоустройства дама ушла на больничный, и первые 10 лет она не появлялась на своём рабочем месте. То болела, то посещала курсы повышения квалификации, то участвовала в конференциях - словом, использовала любую возможность лишь бы не приходить в школу. Иногда, впрочем, она пыталась навещать учебное заведение, но работала очень дозированно: суммарно по одному-два месяцу в год. В те дни, когда она вела занятия по литературе и философии, школьные инспекторы характеризовали ее способ подачи материала как «запутанный». Да и ученики были не в восторге от преподавательской деятельности педагога. Она все время забывала учебники и брала книги у детей, вечно путалась с оценками и предметами - словом, явно не понимала, где находится и, главное - зачем.

Кстати даму уже однажды пытались уволить, но суд посчитал это решение несправедливым и восстановил её в должности. После этого "ценный сотрудник" сделал выводы, что уж теперь-то ей положено немного отдохнуть после тяжбы за место. Учительница окончательно перестала посещать школу. Наконец, совсем недавно суд отменил свое решение, и женщина снова была уволена. Даму попросили с вещами на выход, мотивировав решение тем, что она не справляется со своими обязанностями.

Синтию это решение возмутило. Она намерена искать справедливости в суде, и говорит, что готова предоставить оправдательные документы за каждый день своего отсутствия. Журналисты пытались связаться с Де Лио после ее увольнения, сообщает The Times, но она не смогла прокомментировать ситуацию, потому что была занята , ответив так: «Извините, но сейчас я на пляже».