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В Самарской области запретили приставать к прохожим на улице

В Самарской области запретили приставать к прохожим на улице

Автор:
29 июня 2023 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Самарская область   закон   запрет   попрошайки   торговцы   штрафы   
762
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Навязчивых попрошаек и гадалок теперь будут штрафовать.

Второй день подряд региональные власти России удивляют новыми законами. Вчера в Ярославской области запретили плеваться на улицах, а сегодня Самарская губернская дума решила оградить граждан от навязчивых людей. Как нетрудно догадаться, речь идёт о всякого рода попрошайках, торговцах и гадалках. Но есть нюанс. Как пояснили в местном правительстве, не всякое попрошайничество и приставания будут считаться нарушением закона.


Нарушением будет считаться не любое попрошайничество, а только агрессивное, навязчивое. То есть бабушку, которая просит милостыню у церкви, никто штрафовать не будет. Если уличный попрошайка, торговец или гадалка пристает на улице к прохожим, дергает их за одежду, руки, преграждает путь, выпрашивает денег — это нарушение. Под запрет попадают и ситуации, когда люди на инвалидных колясках выезжают на дорогу и выпрашивают у автомобилистов деньги

Что касается наказания, то сумма штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма вырастет до 4-5 тысяч. В парламенте пояснили, что протоколы в отношении навязчивых людей будут составлять административные комиссии муниципалитетов, однако фиксировать нарушения должны полицейские.

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Метки: Самарская область   закон   запрет   попрошайки   торговцы   штрафы   
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14  комментариев
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35k
Опаньки 49 минут назад
когда уже запретят звонить на домашний и мобильный всяким "окнам", ростелекомам, "интернетам", фитнес-говнам, "вы-премиум клиентам" и т.д.

Достают больше чем "служба безопасности банка"
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19k
sonic24a 13 минут назад
Эй, прохожий - проходи, эх, пока не получил.. Старо.
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14k
Kucher 24 минуты назад
Вот так можно
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222
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
плевать на приставания
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14k
Shtoppi Полчаса назад
а почему эта здравая мысль, пришла в головы только чиновникам в Самарской области, а не в ГД РФ? чтобы эта тема работала по всей России.
мож это потому что кто-то, где-то из них, через третьих лиц, побирушек крышует и с этого им "копеечка" на карман идет?
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3k
Ухалус Посовиномус 36 минут назад
"Под запрет попадают и ситуации, когда люди на инвалидных колясках выезжают на дорогу и выпрашивают у автомобилистов деньги"

А вот этих вообще отстреливать надо... ТОчнее, не столько их ,сколько тех, кто их крышует.
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269
Человек Разумный 42 минуты назад
Закон приняли, молодцы, а кто будет следить за его исполнением ? Какие будут признаки определяющие состав ? У нас давно принят закон о запрете курения в общественных местах, не видел армии сотрудников ппс которые бегают за курильщиками. Попахивает популизмом
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5k
Babangdida 42 минуты назад
Т.е. даже так нельзя, что ли!?

Т.е. даже так нельзя, что ли!?Посмотреть
Т.е. даже так нельзя, что ли!?
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5k
Трям 45 минут назад
Цыгане должны рождаться сразу в мусоросжигатель!
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