В Самарской области запретили приставать к прохожим на улице

Второй день подряд региональные власти России удивляют новыми законами. Вчера в Ярославской области запретили плеваться на улицах, а сегодня Самарская губернская дума решила оградить граждан от навязчивых людей. Как нетрудно догадаться, речь идёт о всякого рода попрошайках, торговцах и гадалках. Но есть нюанс. Как пояснили в местном правительстве, не всякое попрошайничество и приставания будут считаться нарушением закона.



