В Самарской области запретили приставать к прохожим на улице

Навязчивых попрошаек и гадалок теперь будут штрафовать.
Второй день подряд региональные власти России удивляют новыми законами. Вчера в Ярославской области запретили плеваться на улицах, а сегодня Самарская губернская дума решила оградить граждан от навязчивых людей. Как нетрудно догадаться, речь идёт о всякого рода попрошайках, торговцах и гадалках. Но есть нюанс. Как пояснили в местном правительстве, не всякое попрошайничество и приставания будут считаться нарушением закона.
Нарушением будет считаться не любое попрошайничество, а только агрессивное, навязчивое. То есть бабушку, которая просит милостыню у церкви, никто штрафовать не будет. Если уличный попрошайка, торговец или гадалка пристает на улице к прохожим, дергает их за одежду, руки, преграждает путь, выпрашивает денег — это нарушение. Под запрет попадают и ситуации, когда люди на инвалидных колясках выезжают на дорогу и выпрашивают у автомобилистов деньги
Что касается наказания, то сумма штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма вырастет до 4-5 тысяч. В парламенте пояснили, что протоколы в отношении навязчивых людей будут составлять административные комиссии муниципалитетов, однако фиксировать нарушения должны полицейские.
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Достают больше чем "служба безопасности банка"
мож это потому что кто-то, где-то из них, через третьих лиц, побирушек крышует и с этого им "копеечка" на карман идет?
А вот этих вообще отстреливать надо... ТОчнее, не столько их ,сколько тех, кто их крышует.
- А помните, Иван Петрович, как мы с вами дрались детьми?
- Да не может быть. Что же мы с вами – изверги какие, детьми драться?