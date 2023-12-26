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Мамы и папы честно рассказали нюансы родительства, о которых обычно принято молчать

Мамы и папы честно рассказали нюансы родительства, о которых обычно принято молчать

Автор:
26 декабря 2023 11:54
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   истории   про материнство   про отцовство   родительство   фото   
2038
16

Принято считать, что родительство - это классно. Но порой это так тяжело, что хочется выть. Мамы и папы поделились тем, что их больше всего раздражает и в чём обычно никто не признаётся.

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Метки: Прикол   забавно   истории   про материнство   про отцовство   родительство   фото   
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8  комментариев
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58k
dima423 36 минут назад
Мне не нравится играть с детьми в разные настольные игры, типа имаджинариума, монополии и прочей фигни... но иногда все таки приходится) Ну еще конечно уроки помогать делать не люблю... Я вот как то в детстве сам делал уроки, и игры себе придумывал, хоть и 1 рос, целые города и даже государства строил игрушечные, и потом воевал между ними, а уж когда с братом двоюродным встречались, о родителях вообще забывали, лишь бы не мешали они наоборот ...а их двое и то не могут сами заняться чето придумать)
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3k
Froll 3 минуты назад
12.А вот детей надо слушать и выстраивать доверительные отношения.Знаю по себе.Лет в 12 я хотел рассказать о своих проблемах родителям,мне сказали так же,что не интересно.Было обидно.Я закрылся для родителей,потом пытались это исправить,но было поздно.
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6k
Наталья 18 минут назад
Я родила "поздновато" в 32. Нажились для себя. Ребенок долгожданный и любимый. Но. оказалось, что все зависит теперь от ребенка: куда и когда пойти, что поесть, куда поехать. на что потратить. Это как-то не очень. И да, я ненавижу делать уроки. Договор с первого класса - все письменное он делает на продленке, дома я проверяю устные и только английский делаю с ним. А еще я ненавижу детские вечеринки
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Не поверю тем, кто скажет, что быть родителем легко. Это лицемеры. И от того, что кто-то решил высказать накипевшее как в этом посте не делает их плохими родителями. Просто иной раз люди хотят быть услышанными и понять, что они не одни такие. Выпустили пар и обратно к воспитанию.
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7k
Бу 50 минут назад
мда уж.
несчастные дети "подорожники" в таких семьях(
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25k
sssss3 56 минут назад
Скулёж деток 90-х, которые сами стали родителями.
Мне очень нравилось проводить время с моими детьми, это замечательный отдых.
Да были проблемы, не высыпался на работу изредка, ну так как-бы и должно быть.
Это МОЁ потомство, МОЁ.
Я его создал, я за него отвечаю, я за него радуюсь, я с ним грущу, я его учу и корю - это моя отрада.
Дети мои это лучшее в моей жизни.
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15k
Antique computer Час назад
Вы прослушали нытье кукушек и тех, кто считает себя отцами этих детей.

Им бы задуматься (отцам), почему им наплевать на детей. Намекну - я к чужим детям тоже равнодушен.
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Спелая кукурузинка

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