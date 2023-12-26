Мамы и папы честно рассказали нюансы родительства, о которых обычно принято молчать

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Принято считать, что родительство - это классно. Но порой это так тяжело, что хочется выть. Мамы и папы поделились тем, что их больше всего раздражает и в чём обычно никто не признаётся.
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несчастные дети "подорожники" в таких семьях(
Мне очень нравилось проводить время с моими детьми, это замечательный отдых.
Да были проблемы, не высыпался на работу изредка, ну так как-бы и должно быть.
Это МОЁ потомство, МОЁ.
Я его создал, я за него отвечаю, я за него радуюсь, я с ним грущу, я его учу и корю - это моя отрада.
Дети мои это лучшее в моей жизни.
Им бы задуматься (отцам), почему им наплевать на детей. Намекну - я к чужим детям тоже равнодушен.