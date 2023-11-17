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Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор

Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор

Автор:
17 ноября 2023 22:17
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   веселая история   забавно   истории   случится же такое   стыдно   
4004
14

У всех нас в жизни есть моменты, которые хочется забыть. Пользователи соцсетей анонимно ими поделились, но легче от этого не стало. Некоторые больше смешные, но в моменте очень неловкие!

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А что самое стыдное происходило с вами?

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Метки: Прикол   веселая история   забавно   истории   случится же такое   стыдно   
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10  комментариев
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
Это ж сколько лет истории раз тыкают в кнопки телефона))))
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38k
russger 36 минут назад
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60k
Олег 40 минут назад
тупая кукурузина или конкретная малолетка или пидр..... никогда баба на сносях не подпустит к себе мужика.
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16k
_delphin_ 53 минуты назад
Ну, видимо, моё "Здрасте, Алла Владимировна", когда я с её дочкой на диване был никого не удивит. А ведь целовались просто, но было стрёмно))
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Спелая кукурузинка

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