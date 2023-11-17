Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор

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У всех нас в жизни есть моменты, которые хочется забыть. Пользователи соцсетей анонимно ими поделились, но легче от этого не стало. Некоторые больше смешные, но в моменте очень неловкие!
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А что самое стыдное происходило с вами?
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