Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис

Говорит, что таким образом хочет помочь простым украинцам избавиться от стрессов и боли последних лет.
Украина должна брать самое лучшее и прогрессивное из мировых практик, какими бы странными они не казались на первый взгляд. Так считает лидер Незалэжной Владимир Зеленский. Он призвал Раду рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.
По его словам, в этом нуждаются практически все граждане страны из тех, кто терпит боль, стресс и ужас. Президент добавил, что, конечно, нужны исследования препаратов, а сами лекарства на основе каннабиса должны производиться на Украине.
Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко абсолютно согласен с лидером страны. Он уверен, что против производства и легализации каннабиса выступают те, кто не видит разницы между лекарственными формами и наркотиками. Между тем, уточняет он, препараты на основе каннабиса используются для снятия мышечных спазмов, болей, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.
Между тем, тему легализации лекарств на основе каннабиса Зеленский инициировал еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в 2021 году голосование по документу депутаты провалили, а в феврале текущего года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять его.
Теперь вот о законопроекте беспокоится президент. О здоровье нации волнуется. Как тут ослушаться? Тем более, если за него ратует человек, в поведении которого неоднократно замечали много странного.
Источник:
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Вот тут я не понял, он считает, что тема недостаточно изучена за последние тысячелетия, а потому он обязан исследовать это сам?
Зе сидит на кокаине и легализует канабис ?
Получается , не знает название того что нюхает?
А нам все равно! А нам все равно!
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву!