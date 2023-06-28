Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис

Украина должна брать самое лучшее и прогрессивное из мировых практик, какими бы странными они не казались на первый взгляд. Так считает лидер Незалэжной Владимир Зеленский. Он призвал Раду рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.





По его словам, в этом нуждаются практически все граждане страны из тех, кто терпит боль, стресс и ужас. Президент добавил, что, конечно, нужны исследования препаратов, а сами лекарства на основе каннабиса должны производиться на Украине.





Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко абсолютно согласен с лидером страны. Он уверен, что против производства и легализации каннабиса выступают те, кто не видит разницы между лекарственными формами и наркотиками. Между тем, уточняет он, препараты на основе каннабиса используются для снятия мышечных спазмов, болей, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.





Между тем, тему легализации лекарств на основе каннабиса Зеленский инициировал еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в 2021 году голосование по документу депутаты провалили, а в феврале текущего года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять его.



