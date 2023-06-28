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Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис

Зеленский снова просит Верховную Раду легализовать медицинский каннабис

Автор:
28 июня 2023 18:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Зеленский   Украина   верховная рада   законопроект   легализация наркотиков   лекарства   медицинский каннабис   
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Говорит, что таким образом хочет помочь простым украинцам избавиться от стрессов и боли последних лет.

Украина должна брать самое лучшее и прогрессивное из мировых практик, какими бы странными они не казались на первый взгляд. Так считает лидер Незалэжной Владимир Зеленский. Он призвал Раду рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.


По его словам, в этом нуждаются практически все граждане страны из тех, кто терпит боль, стресс и ужас. Президент добавил, что, конечно, нужны исследования препаратов, а сами лекарства на основе каннабиса должны производиться на Украине.


Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко абсолютно согласен с лидером страны. Он уверен, что против производства и легализации каннабиса выступают те, кто не видит разницы между лекарственными формами и наркотиками. Между тем, уточняет он, препараты на основе каннабиса используются для снятия мышечных спазмов, болей, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.


Между тем, тему легализации лекарств на основе каннабиса Зеленский инициировал еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в 2021 году голосование по документу депутаты провалили, а в феврале текущего года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять его.


Теперь вот о законопроекте беспокоится президент. О здоровье нации волнуется. Как тут ослушаться? Тем более, если за него ратует человек, в поведении которого неоднократно замечали много странного.


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Метки: Ynews   Зеленский   Украина   верховная рада   законопроект   легализация наркотиков   лекарства   медицинский каннабис   
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24  комментария
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138
sky writer Час назад
Ширше на вопросы надо смотреть - сразу уж кокос медицинский
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23k
Валерий 16 минут назад
Нормально, чё там говорить. Результативная гнида: Страну развалил; хохлов извел: парней на фарш, девок на панель; святыни распродал (лавру вывозят); тарифы на ЖКХ взвинтил; чернозем продал; кредитов лет на 500 набрал... Осталось только легализовать наркоту, и всё, дело сделано. Была страна и нет страны.
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163
Андрей 17 минут назад
и ? чем плохи обезбаливающие лекарства на основе канабиса ?
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3k
Горбовский 41 минуту назад
так там и так, походу, уже 90% на ём сидит не первый год! )
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34k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Это уё.бище закоксован, как топка паровозная. Следующий шаг - кокс разрешить? Мол потом - у нас в стране это не является наркотой, срада доказала. Вот я и лечусь. А то зрение падать начало - денег мало вижу...
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8k
Trenzel2003 57 минут назад
Сам коксом балуется, а народу канабис! Ну зеля, народ тебя не простит! Даешь народу кокс!!!
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11k
Бендер Родригес Час назад
Да что он курит??... А.. Ну да.
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30k
Григорий Час назад
Президент добавил, что, конечно, нужны исследования препаратов...
Вот тут я не понял, он считает, что тема недостаточно изучена за последние тысячелетия, а потому он обязан исследовать это сам?
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21k
Виталий Касандров Час назад
Тут одно непонятно.
Зе сидит на кокаине и легализует канабис ?
Получается , не знает название того что нюхает?
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31k
Ashabad Час назад
Ссылка vk.com
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5k
tayrt Час назад
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109k
parallax 2 часа назад
Так понимаю, это первый шаг к последующей легализации тяжёлой наркоты для Зели?
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5k
Sanar 2 часа назад
Ну что то он слабенько, кокос и герыч и всю синтетику легализовать, у него одна проблема только наркота
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Почему то напомнило!
Ссылка www.youtube.com
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5k
Али Ди 2 часа назад
У меня только один вопрос у украинцам. Каааааак?
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Красава. Они и так все под газом, а тут легалайз на президетском уровне.
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8k
Владимир 2 часа назад
На хрена тут эта рожа?
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Теперь ночью на просторах Украины:

А нам все равно! А нам все равно!
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву!
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