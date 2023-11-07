"Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле

Если за 5 последних лет в зоне ЧАЭС уже побывало около 250 тысяч туристов (по информации украинских властей), то после смены статуса народ повалит в Чернобыль без ограничений - считают власти Незалэжной

"Десятки тысяч гектаров Зоны отчуждения могут стать территорией инноваций и экологического лидерства. Мы должны создать новую историю Чернобыльской зоны отчуждения. Территория памяти о страшных событиях 1986 года будет символизировать возрождение", — комментирует законопроект глава Минокружения Руслан Стрелец.