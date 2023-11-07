"Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле

В зоне ЧАЭС планируют создать привлекательный для туристов и предпринимателей кластер.
Кабмин страны одобрил законопроект, согласно которому в законодательство внесут изменения относительно статуса Чернобыльской зоны. Если до сих пор она значилась территорией отчуждения, со временем станет магнитом для туристов, предпринимателей и учёных. По крайней мере, все перспективы этого есть - считают в Кабмине Украины.
Если за 5 последних лет в зоне ЧАЭС уже побывало около 250 тысяч туристов (по информации украинских властей), то после смены статуса народ повалит в Чернобыль без ограничений - считают власти Незалэжной
"Десятки тысяч гектаров Зоны отчуждения могут стать территорией инноваций и экологического лидерства. Мы должны создать новую историю Чернобыльской зоны отчуждения. Территория памяти о страшных событиях 1986 года будет символизировать возрождение", — комментирует законопроект глава Минокружения Руслан Стрелец.
Помимо туризма в зоне ЧАЭС планируется развитие промышленности. В частности, эту территорию хотят использовать для строительства объектов альтернативной энергетики или размещения высокотехнологичных производств. Инвестиции, которые будут привлечены для освоения этих проектов, также пойдут на развитие Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Планов - громадье, однако кто будет инвестировать в эту затею, с учётом политической ситуации, пока неясно.
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