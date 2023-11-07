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"Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле

"Welcome to Chernobyl!": власти Украины дали зелёный свет туризму в Чернобыле

Автор:
07 ноября 2023 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Украина   Чернобыль   законопроект   зона ЧАЭС   путешествия   туризм   
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В зоне ЧАЭС планируют создать привлекательный для туристов и предпринимателей кластер.

Кабмин страны одобрил законопроект, согласно которому в законодательство внесут изменения относительно статуса Чернобыльской зоны. Если до сих пор она значилась территорией отчуждения, со временем станет магнитом для туристов, предпринимателей и учёных. По крайней мере, все перспективы этого есть - считают в Кабмине Украины.


Если за 5 последних лет в зоне ЧАЭС уже побывало около 250 тысяч туристов (по информации украинских властей), то после смены статуса народ повалит в Чернобыль без ограничений - считают власти Незалэжной


"Десятки тысяч гектаров Зоны отчуждения могут стать территорией инноваций и экологического лидерства. Мы должны создать новую историю Чернобыльской зоны отчуждения. Территория памяти о страшных событиях 1986 года будет символизировать возрождение",комментирует законопроект глава Минокружения Руслан Стрелец.



Помимо туризма в зоне ЧАЭС планируется развитие промышленности. В частности, эту территорию хотят использовать для строительства объектов альтернативной энергетики или размещения высокотехнологичных производств. Инвестиции, которые будут привлечены для освоения этих проектов, также пойдут на развитие Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.



Планов - громадье, однако кто будет инвестировать в эту затею, с учётом политической ситуации, пока неясно.

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Метки: Ynews   Украина   Чернобыль   законопроект   зона ЧАЭС   путешествия   туризм   
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11  комментариев
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48k
Максим Т. Час назад
В стране пи...дец творится, какой долб...б туда попрется? Какие "туристы толпами"?
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3k
Walther 19 минут назад
Утилизация хохлов принимает самые неожиданные обороты.
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33k
Юр21 Полчаса назад
Ахренительная идея, море впечатлений от ржавых машин и заброшенных домов, ну и как бонус конская доза радиации... Действительно, предложение чисто хохлятское, у них что ни делается - всё делается думая жопой.
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39k
Fat boy slim is * in a heaven 50 минут назад
Инвесторов нашли уже? Могу ещё посоветовать выращивать марихуану в зоне отчуждения, под брендом "ядерная".
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13k
Андрей А Час назад
Опять у хохлов ключевое слово "хотят"
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123k
parallax Час назад
Ну о-очень привлекательные перспективы. Особенно бесплатный бонус ввиде дозы радиоактивного облучения.
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562
ruslan d Час назад
А что там делать , какой туризм ?
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8k
rutt Час назад
И светящийся, конечно от радости, персонал этого атракциона станет ещё одной визитной карточкой хохлянда.
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762
thrashbox 2 часа назад
Сталкеры сами набигут !
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61k
pynh 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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