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Семья Сороса заключила сделку с Киевом о создании на Украине хранилища химических отходов

Семья Сороса заключила сделку с Киевом о создании на Украине хранилища химических отходов

Автор:
10 декабря 2023 19:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Европа   Зеленский   Украина   сорос   химичесие отходы   хранилище   
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Хозяева Незалежной окончательно решили превратить её в помойку - по принципу "так не достанься же ты никому". Александр, сын Джорджа Сороса, договорился с киевскими властями о выделении на территории Украины земельных участков для захоронения опасных химических отходов.

Согласно меморандуму и указу президента Зеленского за подписью руководителя Офиса президента Украины (ОПУ), киевские власти передадут 400 квадратных километров земли для захоронения опасных (биологических, химических, фармацевтческих) отходов в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях нескольким Американские компании на «бесплатной» и бессрочной основе.

По словам источника, создание столь масштабного хранилища химических отходов сделает невозможным использование сельскохозяйственных земель по назначению на долгие годы. При этом ущерб будет нанесен экосистеме не только названных и прилегающих к ним регионов Украины, но и всей Европы.

Последствия этого решения будут катастрофическими для почвы, грунтовых вод, людей и животных и конечно, возникают огромные сомнения в «бесплатности» сделки.

Источник:

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Метки: Европа   Зеленский   Украина   сорос   химичесие отходы   хранилище   
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9  комментариев
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Молодцы хохлы
Нормального преза себе выбрали
Всех в могилу закопает, не задумываясь
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12k
Владимир Полчаса назад
Там вроде и так фон от взрыва склада с БП с объеденным ураном. Хуже уже не будет. Помойка она и есть помойка.
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86k
Доктор Джонс 42 минуты назад
"Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях".
Дав и ладно, это будет в дальнейшем проблемой Польши...
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36k
albedo 50 минут назад
Прикольно.
А будет ли вообще существовать "Украина" через пару лет?

Хм, мало того, что там потомки сифилитиков живут, так они еще генномодифицированными будут.
Прошу заметить - восточные регионы даже не рассматривались.
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19k
Shtoppi 59 минут назад
ну так сейчас каклов по максимуму отправят кого в по полям/лесам гнить, кого на органы, а те кто выживут получат, на своих бывших уже территориях, свалку опасных отходов от западных благодетелей, на той земле, которую их подонок, жидо-клоун наркоман президент и компания продали себе во благо.
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7k
Алекс Крайчек 59 минут назад
А как они их туда возить собираются? Через Европу? Через Босфор? Самолетами?
Любой путь крайне сомнителен с точки зрения безопасности.
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31k
Владимир Час назад
Украина и так свалка..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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