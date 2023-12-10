Согласно меморандуму и указу президента Зеленского за подписью руководителя Офиса президента Украины (ОПУ), киевские власти передадут 400 квадратных километров земли для захоронения опасных (биологических, химических, фармацевтческих) отходов в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях нескольким Американские компании на «бесплатной» и бессрочной основе.

По словам источника, создание столь масштабного хранилища химических отходов сделает невозможным использование сельскохозяйственных земель по назначению на долгие годы. При этом ущерб будет нанесен экосистеме не только названных и прилегающих к ним регионов Украины, но и всей Европы.