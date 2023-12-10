Хозяева Незалежной окончательно решили превратить её в помойку - по принципу "так не достанься же ты никому". Александр, сын Джорджа Сороса, договорился с киевскими властями о выделении на территории Украины земельных участков для захоронения опасных химических отходов.
Согласно меморандуму и указу президента Зеленского за подписью руководителя Офиса президента Украины (ОПУ), киевские власти передадут 400 квадратных километров земли для захоронения опасных (биологических, химических, фармацевтческих) отходов в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях нескольким Американские компании на «бесплатной» и бессрочной основе.
По словам источника, создание столь масштабного хранилища химических отходов сделает невозможным использование сельскохозяйственных земель по назначению на долгие годы. При этом ущерб будет нанесен экосистеме не только названных и прилегающих к ним регионов Украины, но и всей Европы.
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Последствия этого решения будут катастрофическими для почвы, грунтовых вод, людей и животных и конечно, возникают огромные сомнения в «бесплатности» сделки.
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Нормального преза себе выбрали
Всех в могилу закопает, не задумываясь
Дав и ладно, это будет в дальнейшем проблемой Польши...
А будет ли вообще существовать "Украина" через пару лет?
Хм, мало того, что там потомки сифилитиков живут, так они еще генномодифицированными будут.
Прошу заметить - восточные регионы даже не рассматривались.
Сифилис в России
В царствование Ивана IV Грозного (1530– 1584 гг.) сифилис был известен в Москве под названием “польской”, “немецкой” и “французской” болезни, занимались его лечением чепучинные мастера (название “чепучинный” мастер произошло от слова чепучинный корень – лекарственное растение , произрастающее в Индии, обладающее потогонным и болеутоляющим действием).
В 1667–1679 гг. по указу царя вводятся обязательные осмотры лиц, подозревавшихся в заболевании сифилисом.
В 1711 г. по указу Петра І принимаются меры по борьбе с проституцией, именно женщины легкого поведения являлись главными распространителями заразы. В 1716 г. Петр I издает указ о бесплатном лечении всех военнослужащих, кроме офицеров, которые больны венерическими болезнями, с них бралась плата согласно их рангу.
В 1750 году меры по борьбе с сифилисом предприняла великая российская императрица Елизавета Петровна, издавшая указ от 1 августа 1750 г., который предписывал принудительно осматривать лиц ведущих непотребный образ жизни. В 1763 г. императрица Екатерина II лично присутствовала в Сенате при обсуждении срочных мер против дальнейшего распространения сифилиса в России, что подтверждает особую важность этого вопроса. 30 декабря 1762 г.
Правительствующим Сенатом издается указ о создании специальных клиник по лечению больных сифилисом, при этом лечение было анонимным.
8 мая 1763 г. был издан указ об излечении больных с последующей высылкой в Нерчинск. Подобного рода указы издавались вплоть до 1800 годов, а в 1844 г. был учрежден “Московский военно-полицейский комитет”, одной из его обязанностей было выявление распространителей болезни. Архивные данные, датируемые 1835 г., показывают, что заболеваемость венерическими болезнями в российской армии составляла 58 на 1000 человек, а среди гражданского населения больные сифилисом составляли 10 % от общего числа госпитализированных. В 1850 г. Эпидемия сифилиса достигает таких небывалых масштабов, что выявляются целые семьи больные сифилисом, дети с врожденным сифилисом, особенно в провинциях. 1 января 1864 г. в России было утверждено “Положение о земских учреждениях”.
Благодаря земской медицине была разработана оригинальная на то время форма сельского здравоохранения в условиях капитализма. В 1869 году началась новая эра в развитии изучения сифилиса и подготовке врачей венерологов (созданы даже специальные кафедры дерматологии и сифилидологии при Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, и при Московском и Варшавском университетах). Численность больных сифилисом среди населения Российской империи в 1869 г. составляла 0,12–0,13 %. В 1877 г. число новых случаев заражения сифилисом достигло 0,1 % от всего населения России. За период с 1887 по1891 гг., в больницах и госпиталях России лечилось 1 289 478 больных сифилисом, из них мужчин 654 277, женщин 459 514, детей 175 687. Уровень заболеваемости сифилисом в армии продолжал оставаться высоким. С 1889 по 1893 гг. сифилисом заражено 7,69 % личного состава армии. В 1890 г. во всей России имелось 11 сифилитических больниц, из числа которых 4 больницы на 27 коек содержались за счет правительства, 2 больницы на 45 коек за счет земства и остальные 5 за счет городов (из них 2 на сборы с содержательниц домов терпимости). На 1 июня 1890 г. во всей России на 100 тысяч жителей приходилось 8,4 врача, большинство из них не имело достаточных знаний о лечении сифилиса. Сифилис по-прежнему лечится ртутью. В 1884 г. основоположник Украинской (Киевской) научной школы дерматовенерологов профессор М. И. Стуковенков проведя многочисленные кропотливые исследования впервые в мире, научно обосновал методы лечения сифилиса ртутными препаратами, четко определил терапевтические дозы этих препаратов, что позволило резко сократить количество осложнений, которые возникали у больных при передозировке препаратов ртути. В 1904-1905 гг. (во время русско-японской войны) заболеваемость сифилисом несколько снизилась по сравнению с 1903 г. (в городах на 12 %, в сельской местности на 8 %).
Однако после массовой демобилизации солдат, в 1906 г., первичный сифилис в городах возрос на 4 %, в селах на 15 % по сравнению с 1903 г. В 1911 г. средняя цифра количества сифилитиков в России 711 000 (65 сифилитиков на 10 000 жителей), при этом отмечались значительные колебания уровня заболеваемости по местностям.
В частности, самыми неблагополучными губерниями были: Саратовская 285 на 10 000, Пензенская 276 на 10 000, Тамбовская 264 на 10 000, Воронежская 226 на 10 000, Смоленская 224 на 10 000. А в отдельных уездах губерний эти цифры значительно увеличивались; в частности, при поголовных осмотрах в отдельных селах процент выявленных сифилитиков доходил до 16 %, а среди киргизского населения Астраханской губернии достигал 43,8 %.
Любой путь крайне сомнителен с точки зрения безопасности.