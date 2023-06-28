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Учёные разработали робота-теннисиста для профессиональных тренировок

Учёные разработали робота-теннисиста для профессиональных тренировок

Автор:
28 июня 2023 17:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   большой теннис   до чего техника дошла   игра в теннис   разработка   робот   роботизация   роботизация в спорте   
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Ученые из Технологического института Джорджии (США) разработали нового робота по имени ESTHER.

В будущем бот может стать спарринг-партнером для профессиональных игроков в большой теннис. Кому-то придётся хорошо побегать!


Момент, которого так долго ждали теннисные болельщики, наконец настал: на следующей неделе стартует Уимблдонский чемпионат. В этом году на корт выйдут такие игроки, как Петра Квитова, Новак Джокович и Карлос Алькарас. Но очень скоро они могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны нового претендента — робота!


Ученые из Технологического института Джорджии разработали нового робота по имени ESTHER (Experimental Sport Tennis Wheelchair Robot), который может перемещаться по корту и даже отбивать удары человека.



Разработчики полагают, что в будущем их бот сможет служить тренировочным партнером для профессиональных игроков, снимая необходимость в партнёре-человеке и исключая любое связанное с этим психологическое давление.


Бот является детищем Мэтью Гомболея из Технологического института Джорджии, доцента робототехники в Школе интерактивных вычислений. Он хотел разработать более сложную тренировочную задачу, чем стационарная система подачи мячей, которая действовала бы как всегда дежурный спарринг-партнер или даже объединялась в парных матчах.


Результатом стал робот-теннисист ESTHER — по сути, инвалидная коляска, оснащенная системой отслеживания ударов и устройством для отбивания мячей. Она может мчаться к мячу со скоростью 10 метров в секунду и потенциально способна обыграть человека.


Коляска способна быстро перемещаться по корту и занимать позицию для удара с земли. Двигатели ESTHER с высоким крутящим моментом могут превзойти среднее ускорение теннисиста, бегущего с одного конца корта на другой, что предполагает возможность переиграть противников-людей в будущих вариантах дизайна.


Устройство было названо в честь известной теннисистки на колясках Эстер Верджер, которая занимала первое место в мире среди женщин по теннису на колясках с 1999 года до выхода на пенсию в 2013 году.


Создатели ESTHER планируют заниматься дальнейшим усовершенствованием робота, внедряя моделирование опыта игры против высококвалифицированного противника.


ESHER открывает множество захватывающих исследовательских возможностей в области имитационного обучения, обучения с подкреплением, кинодинамического планирования, сотрудничества человека и робота и многого другого. Тренировки с соперником-человеком психологически более напряжены. Приближение к моделированию реальных условий матча может помочь спортсменам улучшить производительность.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   большой теннис   до чего техника дошла   игра в теннис   разработка   робот   роботизация   роботизация в спорте   
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1  комментарий
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Viktor 51 минуту назад
Ну разве что первоклашек обучать.
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