Учёные разработали робота-теннисиста для профессиональных тренировок

Момент, которого так долго ждали теннисные болельщики, наконец настал: на следующей неделе стартует Уимблдонский чемпионат. В этом году на корт выйдут такие игроки, как Петра Квитова, Новак Джокович и Карлос Алькарас. Но очень скоро они могут столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны нового претендента — робота!

Ученые из Технологического института Джорджии разработали нового робота по имени ESTHER (Experimental Sport Tennis Wheelchair Robot), который может перемещаться по корту и даже отбивать удары человека.