«Вы что делаете?»: мигранты устроили массовую драку в Новой Москве

С криками, матом и беготнёй.
Жители посёлка Кокошкино в Новой Москве стали невольными свидетелями массового побоища иностранных специалистов. Из-за чего те сцепились друг с другом - неизвестно. Но пошумели знатно.
Источник:
По словам местных, такие инциденты происходят регулярно. Сейчас в посёлке много приезжих рабочих, они трудятся на строительстве ЖК «Новое Внуково». И периодически выясняют отношения на кулаках.
Источник:
Как заявляют жители Кокошкино, они уже не раз обращались в полицию и администрацию, но драки пока не прекращаются.
Источник:
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Сука, они с полицаями "фиксируют" правонарушения!
Ну, отсосите у них, может мирно жить будете. Дебилы.
стрелять их всех надо!!!!! никогда черножопые людьми не станут!!!!