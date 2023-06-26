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«Вы что делаете?»: мигранты устроили массовую драку в Новой Москве

«Вы что делаете?»: мигранты устроили массовую драку в Новой Москве

Автор:
26 июня 2023 14:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новая москва   драка   кокошкино   мигранты   побоище   полиция   поселок   рабочие   
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С криками, матом и беготнёй.

Жители посёлка Кокошкино в Новой Москве стали невольными свидетелями массового побоища иностранных специалистов. Из-за чего те сцепились друг с другом - неизвестно. Но пошумели знатно.

По словам местных, такие инциденты происходят регулярно. Сейчас в посёлке много приезжих рабочих, они трудятся на строительстве ЖК «Новое Внуково». И периодически выясняют отношения на кулаках.

Как заявляют жители Кокошкино, они уже не раз обращались в полицию и администрацию, но драки пока не прекращаются.

Источник:

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Метки: Видео   Новая москва   драка   кокошкино   мигранты   побоище   полиция   поселок   рабочие   
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35  комментариев
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62k
doker 2 часа назад
Е**ть! Жители то кто!
Сука, они с полицаями "фиксируют" правонарушения!

Ну, отсосите у них, может мирно жить будете. Дебилы.
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1k
SmartCat101 6 минут назад
и снова овцеёбы в город проравлись !!!
стрелять их всех надо!!!!! никогда черножопые людьми не станут!!!!
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138
Александр Шевченко 11 минут назад
О новая партия на ассимиляцию видимо приехала. Коренная группа заменяется на более лояльные и неприхотливые к власти особи (но это временно).
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1k
raael13 18 минут назад
Загоните их уже в вагончики на стройках и следите, чтоб не выходили к людям в город.
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29k
Alex 22 минуты назад
Черкаши епа нные
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13k
Ivan Полчаса назад
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56k
Олег Полчаса назад
За что хоть бились приматы за еду, за самку или за территорию?
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205
устал я от вас 41 минуту назад
От бродячих собак как-то избавились, ну и от этой дичи избавимся.
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9k
SuperTroll 43 минуты назад
Найди 10 отличий:
Ссылка youtu.be
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3k
веселый просто 46 минут назад
Жаль без поножовщины
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1k
lafonten 49 минут назад
В Масквабаде выходной...
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626
Damvrot Hohlam Час назад
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5k
мемфрид Час назад
Новое чебурекино)
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Shtoppi Час назад
этнические все агрессивнее с каждым днем, властям на это пох_ю. не барское это дело челядь и инородцев по сторонам разводить. они любят только когда бабки на карман падают, роскошную жизнь за счет грабежа государства, а на все остальное им насрать с высокой вышки. и не нужно строить иллюзий на тему их патриотизма и пр. чинуши свои инвестиции и доходы защищают в первую очередь, причем руками народа который потом через х_й бросят, как опасность минует.
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12k
кот базилий Час назад
Шакальи стаи бегают по улицам , а органы "не видят и не замечают"
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22k
AzuveR 2 часа назад
Писал и не раз. Проблему с чуркабесами, решит только отстрел этих уродов.
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2k
Alex 2 часа назад
А власть до сих пор в обмороке лежит. Вот поэтому и вытирают об нее ноги. Тупорылые ублюдки.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
животные .
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Где там та помойная заказная статья о релокантах? В морду ее авторам эти видео сунуть.
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August

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